Tak wygląda "demokracja" w rządzie Donalda Tuska

W teorii każda osoba w demokratycznym społeczeństwie ma prawo głosu, wolność wyboru i możliwość kierowania się własnym sumieniem. Wygląda jednak na to, że w partii Donalda Tuska zasady te przestaną obowiązywać.

Podczas ostatniego spotkania rządowego premier jasno zakomunikował, że od kolejnego posiedzenia Sejmu ministrowie nie mogą mieć własnego zdania i zagłosować zgodnie ze swoim sumieniem, muszą podążać ślepo za tłumem.

Od najbliższego posiedzenia Sejmu żadna z pań i panów ministrów nie może głosować inaczej niż postanowiliśmy wspólnie jako rząd wobec projektów rządowych

– powiedział Tusk.

Donald Tusk grozi ministrom utratą stanowisk i pensji

Premier dodał, że osoby łamiące tę dyscyplinę mogą stracić stanowisko, wynagrodzenie i wpływ w rządzie.

Każdej z pań i panów, jeśli przyjdzie do głowy zagłosować inaczej, następnego dnia się pożegnamy - grozi Donald tusk słuchającym go ministrom.

Komentatorzy wskazują, że zamiast promować debatę i różnorodność opinii, premier wymusza konformizm, traktując ministrów jak wykonawców, a nie partnerów równych, czy lepszych od siebie.

pap, jb