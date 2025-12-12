Tusk ostatecznie zaorał „CPK”

„Port Polska” będzie nową nazwą Centralnego Portu Komunikacyjnego - poinformował w piątek na konferencji premier Donald Tusk. Polskie Porty Lotnicze będą miały udziały w spółce, która zbuduje nowe lotnisko centralne i będzie nim zarządzać - dodał Donald Tusk.

„Nie będziemy więcej używali nazwy, którą nasi poprzednicy zhańbili. Nie chcę, żeby te złe skojarzenia, te fatalne fakty związane z tą inwestycją ciągnęły się za nami także w wymiarze symbolicznym. I dlatego to jest chyba stosowny moment, żeby dzisiaj uroczyście ogłosić, że lotnisko, największe lotnisko w tej części Europy, hub, centrum handlowe, żeby to wielkie przedsięwzięcie nazwać »Port Polska«” - powiedział szef rządu, odnosząc się do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

Premier Donald Tusk (C) oraz minister infrastruktury Dariusz Klimczak (P) i pełnomocnik ds. CPK Maciej Lasek (L) podczas spotkania „Lotnisko centralne - przyszłość i możliwości” w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie / autor: PAP/Leszek Szymański

Polskie Porty Lotnicze obejmą udziały w spółce, która będzie zarządzać nowym lotniskiem

W tym miesiącu podpisaliśmy umowę z Polskimi Portami Lotniczymi, na podstawie której Polskie Porty Lotnicze w pierwszym etapie obejmą pakiet udziałów w spółce, która wybuduje i będzie zarządzać nowym lotniskiem - powiedział Tusk.

Szef rządu podkreślił, że umowa z PPL będzie elementem repolonizacji gospodarki.

Według szefa rządu, pracę w nowym centrum komunikacyjnym znajdzie 30-40 tys. Polaków.

Adam Czarnecki: mimo „wielkich słów” realizacja CPK wpada w kolejne problemy

To jest chyba największy wkład premiera Tuska w budowę #CPK: siedzieli, siedzieli i wymyślili, że teraz to będzie „Port Polska” - wskazuje Adam Czarnecki ze Stowarzyszenia TakDlaCPK.

Tymczasem bez zmiany ustawy w dokumentach nadal będzie funkcjonować nazwa CPK - więc i w umowach będzie CPK, i wszędzie na papierze będzie CPK. Nazwą spółki @CPK_PL wciąż jest Centralny Port Komunikacyjny (mimo zmiany na Twitterku). W KRS nadal widnieje Centralny Port Komunikacyjny.Pełnomocnik rządu ds. CPK pozostaje Pełnomocnikiem rządu ds. CPK itd.- wylicza Adam Czarnecki

Ciągle tylko to nieznośne odwracanie uwagi, ciągle te zabiegi stylistyczne i opowiadanie o jakichś „przewałach i złodziejach” - a fakty są takie, że prokuratura w 2025 roku umorzyła wszystkie 13 śledztw dotyczących „nieprawidłowości w CPK”. A tymczasem mamy już 2 lata opóźnienia i będzie tego więcej, bo mimo „wielkich słów” ministra realizacja CPK wpada w kolejne problemy - podkreśla aktywista TakDlaCPK.

Z drugiej strony #PortPolska łatwo pomylić z #PortPotworek, co w pewnym stopniu oddaje poziom zmian wprowadzonych do projektu przez @LasekMaciej

Michał Moskal: Tusk zapominał, że zmianę nazwy CPK robi się w ustawie

Zrobili wielką konferencję w Kancelarii Premiera żeby zakomunikować, że… zmieniają nazwę Centralnego Portu Komunikacyjnego na Port Polska. Ciekawe czy mają świadomość, że aby tego dokonać trzeba zmienić nazwę ustawą. Póki co nowa nazwa będzie tylko funkcjonować w sms-owych przekazach dnia - zwraca uwagę w komentarzu na X Michał Moskal, poseł PiS.

Przy okazji @donaldtusk : małe kraje mają w nazwie lotniska nazwę kraju. Np. Kuwejt, Malta, Luksemburg. Nawet przy tak w sumie błahej sprawie jak nazwa lotniska wychodzi co Tusk naprawdę myśli o Polsce - dodał Michał Moskal.

