Obajtek: jest okazja, by paliwo kosztowało poniżej 5 zł!

Zdaniem byłego prezesa Orlenu warunki rynkowe są dziś takie, że Donald Tusk mógłby zrealizować swoją obietnicę z kampanii wyborczej o paliwie za 5,19 zł za litr. Ale i premier, i obecni menedżerowie Orlenu wolą „łupić Polaków”.

Europoseł szacuje, że litr benzyny na stacjach mógłby kosztować 4,80 zł, a nie ponad sześć złotych. A i tak Orlen solidnie by zarabiał na sprzedaży detalicznej – twierdzi Daniel Obajtek we wpisie na platformie X.

Pamiętacie, co powiedział Donald Tusk w 2023 roku? „Dzisiaj benzyna byłaby po 5,19” Wiecie po ile była wtedy ropa? 120 dolarów za baryłkę! Dziś ropę mamy po 60 dolarów! Ile kosztował dolar w 2023 roku? 4 złote 40 groszy. A dziś dolar kosztuje ponad 3 zł 80 groszy. Dziś z moich wyliczeń wynika, że paliwo powinno kosztować 4 zł 80 groszy za litr. I tak Orlen zarabiałby w detalu 40 groszy na litrze - wylicza Daniel Obajtek w filmie zamieszczonym na platformie X.

Pamiętacie co Tusk mówił, że „Skończy się PiS, skończy się drożyzna” Zobaczcie, jak was łupią! Zobaczcie, co są warte ich słowa. Kłamią, a część „uśmiechniętej” Polski płaci i dalej im wierzy! – podsumowuje Daniel Obajtek.