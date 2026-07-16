Polak pracuje intensywnie, ale nie za długo

Choć Polacy należą do najintensywniej pracujących nacji w UE - według Eurostatu najwięcej godzin tygodniowo w pracy spędzają Grecy (39,6 godzin), następnie Bułgarzy i Polacy (po 38,7) - to pod względem zawodowej aktywności nie należymy do europejskiej czołówki.

Północ kontra Południe

Jak podaje Eurostat w 2025 roku najdłużej w UE pracowali Holendrzy (44 lata), następnie Szwedzi (43,4), Duńczycy (42,6), Estończycy (41,5), Irlandczycy (40,7), Niemcy (40,2) i Finowie (40,1). Najkrótsza aktywność zawodowa notowana jest w Rumunii (32,7 lat), we Włoszech (33,0) i Bułgarii (34,6). Przeciętny Polak pracuje 35,9 lat, czyli mniej od Czecha (38,1), Słowaka (36,1) i Węgra (37,5).

Mężczyźni pracują dłużej

Z danych Eurostatu wynika, że mężczyźni w UE pracują znacznie dłużej niż kobiety - średnio jest to stosunek 39,5 roku do 35,4 roku. W przypadku mężczyzn najdłużej aktywni zawodowo są Holendrzy (45,9 roku), następnie Szwedzi i Duńczycy (po 44,5) oraz Irlandczycy (43,4). Na drugim biegunie znajdują się Bułgarzy (35,9 roku), Rumunii (36) i Chorwaci (36,3). Polacy pracują średnio 37,9 roku. Jeśli chodzi o kobiety najdłużej pracują Szwedki (42,3 roku), Holenderki (41,9) i Estonki (41,8). Najkrócej zaś pracują Włoszki (28,4 roku), Rumunki (29,1) i Greczynki (31,8). Przeciętna Polka jest aktywna zawodowo przez 33,9 roku.