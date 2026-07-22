Kosztowna wojna z Iranem

Wojna z Iranem kosztowała już Stany Zjednoczone 37,5 miliarda dolarów. A Pentagon potrzebuje kolejnych funduszy. Problem polega jednak na tym, że nie wiadomo, jak i kiedy konflikt się skończy.

O kosztach wojny z Iranem poinformował senatorów USA wczoraj Sekretarz Wojny Pete Hegseth na posiedzeniu komisji ds. finansów, o czym informują szeroko amerykańskie media. Jednocześnie komisja zajmowała się wnioskiem prezydenta Donalda Trumpa o przyznanie dodatkowych środków dla Departamentu Wojny. Chodzi o łączną kwotę 87,6 mld dolarów, w tym ponad 67 mld dolarów na wojnę i inne wydatki Pentagonu.

Media amerykańskie informują, że sekretarz Hegseth nie odpowiedział senatorom na kluczowe pytanie, kiedy wojna z Iranem się zakończy. Donald Trump ostrzegł wczoraj, że „wkrótce” wyda rozkaz kolejnej eskalacji i ataków, a chodzi o Górę Kilofów czyli prawdopodobnie kolejny irański ośrodek nuklearny.

Rynek ropy w konwulsjach

Sytuacja w Zatoce Perskiej staje się coraz bardziej skomplikowana, więc obawy dotyczące rynku naftowego i paliwowego rosną. Blokada Cieśniny Ormuz, zaś informacje z ostatnich dni o ostrzale tankowców powodują dodatkowy niepokój. Baryłka ropy Brent (wyznacznika cenowego dla Europy) wyceniana jest już na 94 dolary czyli o ponad 20 dolarów powyżej ceny sprzed miesiąca, gdy Teheran i Waszyngton ogłosiły rozejm.

Już pierwsza – wiosenna faza wojny USA z Iranem kosztowała Europę ponad 35 mld euro. Teraz Unia znów zaczyna liczyć koszty i starty, bo paliwo jest bardzo drogie i nie brakuje obaw o zaopatrzenie w olej napędowy. Jednocześnie kraje Wspólnoty szykują się do kolejnego sezonu grzewczego i muszą sprowadzać dodatkowy gaz, by napełnić magazyny. Wydatki na ten cel będą znacznie wyższe niż w ubiegłym roku.

Agnieszka Łakoma

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