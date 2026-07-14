Eksportujemy srebro, miedź i komputery

Deficyt na rachunku bieżącym Polski wyniósł w maju br. 4,5 mld zł wobec 5 mld zł rok wcześniej – podał we wtorek Narodowy Bank Polski. Według wstępnych szacunków eksport towarów wzrósł o 5,2 proc. rdr, a import o 3,4 proc., przy utrzymującym się dodatnim saldzie usług.

NBP poinformował, że na wynik rachunku bieżącego złożyło się dodatnie saldo usług w wysokości 14,3 mld zł oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (13,4 mld zł), obrotów towarowych (5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł).

W maju utrzymał się trend wzrostowy w handlu towarami

Według banku centralnego w maju utrzymał się trend wzrostowy w handlu towarami, choć mniejsza liczba dni roboczych ograniczyła dynamikę eksportu i importu.

►Wartość eksportu zwiększyła się o 5,2 proc. rok do roku do 128,3 mld zł,

►Import wzrósł o 3,4 proc. rdr do 133,4 mld zł.

NBP wskazał, że wzrost eksportu był napędzany przede wszystkim wyższą sprzedażą zagraniczną surowego srebra, miedzi rafinowanej, sprzętu komputerowego oraz produktów naftowych. Jednocześnie pogłębił się spadek eksportu branży motoryzacyjnej, obejmujący zarówno samochody osobowe i dostawcze, jak i części motoryzacyjne.

Po stronie importu bank odnotował umiarkowany wzrost mimo blisko 70-proc. wzrostu rok do roku cen importowanej ropy. Na ograniczenie dynamiki importu wpłynęło zatrzymanie wzrostu przywozu samochodów osobowych przy jednoczesnym dalszym silnym wzroście importu aut z Chin. Zmniejszył się również import części motoryzacyjnych, co NBP wiąże z osłabieniem eksportu branży samochodowej. Równocześnie wraz ze wzrostem eksportu komputerów zwiększył się import części i podzespołów do ich produkcji.

Miesięczne przychody z eksportu usług wzrosły do 41 mld zł

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 41 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2025 r. zwiększyły się o 1,7 mld zł (tj. o 4,3 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 26,7 mld zł i wzrosła również o 1,7 mld zł (tj. o 6,6 proc.) w porównaniu z majem 2025 r.

Saldo dochodów pierwotnych na minusie

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 13,4 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2025 r. pogłębiło się o 1,3 mld zł. Największy wpływ na pogorszenie się ujemnego salda dochodów pierwotnych miały dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach. W maju 2026 r. dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich wyniosły 14,2 mld zł. Na wielkość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (3,3 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (1,9 mld zł).

Analitycy ING: skala nierównowagi gospodarki jest niska

„Deficyt obrotów bieżących w maju (€1,1 mld) okazał się mniejszy od oczekiwań naszych i konsensusu. Wsparciem był niższy import – wzrost cen surowców energetycznych ograniczył popyt i ich zakupy z zagranicy. Skala nierównowagi zewnętrznej polskiej gospodarki pozostaje niska (0,8% PKB)” - oceniają ekonomiści ING Banku.

PAP, sek

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