Orlen podwyższa hurtowe ceny paliw. KOMENTARZE

Jest drogo. Dane z rynku hurtowego Orlen S.A. wskazują, że na początku lipca 2026 roku Orlen dokonał drastycznej podwyżki cen paliw w hurcie. Zmiany objęły wszystkie główne produkty paliwowe, a kolejne dni (2–3 lipca) przyniosły dalsze korekty cen.

O ile zdrożało paliwo po 1 lipca?

W porównaniu do 30 czerwca, już 1 lipca Orlen znacząco podniósł hurtowe ceny paliw. Oto podwyżki:

-> Pb95: z 5257 do 5327 PLN/m³ (+70 PLN/m³)

-> ON Ekodiesel: z 5451 do 5495 PLN/m³ (+44 PLN/m³)

-> ON Arktyczny 2: z 5926 do 5970 PLN/m³ (+44 PLN/m³)

-> Ekoterm Plus: z 4238 do 4299 PLN/m³ (+61 PLN/m³)

W tym samym czasie baryłka ropy na giełdzie kosztuje obecnie ok. 71–72 USD. To prawie o połowę mniej, bowiem w szczytowym momencie ropa osiągała poziom ok. 120–121 USD za baryłkę w związku z napięciami i konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Oskubać Polaków?

Orlen nie kupuje ropy bezpośrednio z Cieśniny Ormuz, ponieważ surowiec trafia do Polski różnymi kanałami dostaw.

Mimo obecnie niższych cen ropy na giełdzie względem historycznych szczytów, od 1 lipca Orlen znacząco podniósł hurtowe ceny paliw, co przekłada się na ceny detaliczne i chudsze portfele kierowców w Polsce.

Obietnice Tuska

Donalda Tuska jasno dał do zrozumienia, że wie jak obniżyć ceny paliw, by benzyna kosztowała po 5,19 zł za litr. Obietnica została złożona w czerwcu 2022 roku:

„Dzisiaj benzyna byłaby po 5,19. Wystarczy wyciągnąć ze spółki Orlen te gigantyczne, bezczelne marże (…). I jestem przekonany, że z dnia na dzień benzyna mogłaby kosztować 5,19 zł” - takie słowa padły z ust Donalda Tuska w 2022 roku.

Podwyżki po 1 lipca już widać. KOMENTARZE

„Macie prezent na wakacje od Koalicji Obywatelskiej 🫣 Ropa po 73 dolary, dolar 3,7 zł - przy podobnych parametrach za naszych czasów paliwo było po 5,60” - napisał na platformie X Daniel Obajtek 1 lipca

„⛽ Spór o ceny paliw wraca do Sejmu. Po wygaśnięciu programu „Ceny Paliwa Niżej” ceny na stacjach ponownie wzrosły, a @pisorgpl złożył projekt ustawy, który zakłada obniżenie VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz redukcję akcyzy. Według partii rozwiązanie ma przynieść ulgę kierowcom, zwłaszcza w okresie wakacyjnych wyjazdów. Rząd odpowiada jednak, że program CPN od początku miał charakter czasowy i był reakcją na wyjątkowo wysokie ceny ropy po eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie.Po zakończeniu preferencji benzyna i diesel podrożały średnio o blisko 90 groszy na litrze. Koszt działania programu CPN Ministerstwo Finansów oszacowało na ok. 4,7 mld zł. - relacjonuje energetyka24

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