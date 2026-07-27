Czy kierowców czeka drastyczna podwyżka mandatów?

Mandat za złe parkowanie pozostaje na tym samym poziomie 100 zł od ponad dwóch dekad. Teraz jednak pojawiła się propozycja, która może całkowicie odmienić sytuację niesfornych kierowców. Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji trafił wniosek o radykalne podniesienie tej kary. Może wzrosnąć nawet dziesięciokrotnie - ustalił fakt.pl.

Obecnie kierowca, który zignoruje znak zakazu postoju lub zatrzymywania się, musi liczyć się z mandatem w wysokości 100 zł. Ta kwota obowiązuje już od 23 lat, mimo że w tym czasie ceny paliw, samochodów i usług motoryzacyjnych znacząco wzrosły. Zdaniem wielu ekspertów i samorządowców obecna stawka przestała pełnić funkcję odstraszającą – wskazuje fakt.pl.**

Wielu kierowców traktuje dziś mandat za złe parkowanie jako niewielką niedogodność, szczególnie jeśli pozwala to zaoszczędzić czas lub uniknąć opłaty w strefie płatnego parkowania. W efekcie 100 zł nie stanowi już realnej sankcji, a ryzyko kontroli jest często kalkulowane przez osoby łamiące przepisy.

Blokada Straży Miejskiej i jej usunięcie jest większym kłopotem niż zapłacenie mandatu / autor: Fratria / MK

Mandat za złe parkowanie może wzrosnąć

Posłanka Małgorzata Tracz z klubu Koalicji Obywatelskiej skierowała do MSWiA interpelację, w której domaga się podniesienia wysokości mandatów za parkowanie w miejscach objętych zakazem. Wskazuje, że gdy obecne stawki wchodziły w życie, minimalne wynagrodzenie wynosiło 800 zł brutto, a mandat stanowił aż 12,5 proc. tej kwoty.

W interpelacji pojawia się propozycja, by mandat za ignorowanie zakazu postoju lub zatrzymywania się wynosił od 500 do nawet 1000 zł. Posłanka argumentuje, że taka kwota byłaby bardziej adekwatna do obecnych realiów i przywróciłaby pierwotną relację między wysokością kary a minimalnym wynagrodzeniem.

»» Więcej o propozycji zmian wysokości mandatów dla kierowców czytaj na portalu fakt.pl w publikacji Nowy bat na niesfornych kierowców. Mandat za uciążliwe wykroczenie może wzrosnąć dziesięciokrotnie

Oprac. sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

„Gospodarczy dyletant”. „Obłudnik, nakładający wstecz podatki”

Bruksela na gwałt chce Europy na prąd

Samotny jak młody Polak

»»Jest prosta droga, żeby paliwa kosztowały dużo mniej. Jest to droga Daniela Obajtka i PiS – oglądaj wywiad z prof. Przemysławem Czarnkiem w telewizji wPolsce24