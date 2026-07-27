Nowy terminal zbożowy w Gdańsku w połowie drogi

W Porcie Gdańsk zakończono pierwszy etap realizacji Gdańskiego Agro Terminalu (GAT), który obejmował budowę magazynu na Nabrzeżu Szczecińskim. Rzeczniczka prasowa Portu Gdańsk Regina Stawnicka przekazała, że nowy terminal zbożowy zwiększy możliwości przeładunkowe i magazynowe portu.

Inwestycja została podzielona na dwa etapy – pierwszy z nich został właśnie zakończony. Objął on budowę magazynu płaskiego na Nabrzeżu Szczecińskim o powierzchni blisko 6,5 tys. m kw. i kubaturze ponad 93 tys. m sześciennych. Jego potencjał magazynowy to 30 tys. ton, a zdolności przeładunkowa kształtuje się na poziomie 0,5 mln ton. Obiekt umożliwia obsługę do 120 pojazdów dziennie, a jego dobowa wydajność przeładunkowa wynosi 8 tys. ton.

Nowoczesna konstrukcja za 14 mln zł

Jak podały władze Portu Gdańsk, jednym z największych atutów nowo wybudowanej hali, o długości 140 metrów, jest jej jednonawowa konstrukcja stalowa, która zapewnia niemal 50-metrową rozpiętość bez wewnętrznych słupów. Dzięki temu cała powierzchnia magazynu może być efektywnie wykorzystywana, a obsługa ładunków przebiega sprawniej.

Obiekt wyróżnia się również elastycznym układem przestrzeni. Za pomocą mobilnych ścian można go podzielić na dwie lub trzy niezależne strefy magazynowe, dostosowując halę do różnych rodzajów przechowywanych towarów i bieżących potrzeb operacyjnych.

Inwestycja została zrealizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a jej wartość wyniosła prawie 14 mln zł. Wykonawcą przedsięwzięcia była spółka Premium Quality Care.

Drugi etap budowy potrwa do 2029 r.

Realizacja etapu drugiego, obejmującego budowę silosów i dalszą rozbudowę infrastruktury, planowana jest do roku 2029.

Drugi etap projektu zakłada budowę zespołu 24 silosów płaskodennych na Nabrzeżu Wiślanym, zintegrowanych z zaawansowaną instalacją przeładunkową o wysokim stopniu automatyzacji. Infrastruktura ta pozwoli na obsługę zarówno statków, jak i transportu kolejowego oraz drogowego, uwzględnia też aspekty środowiskowe.

Zastosowane rozwiązania technologiczne mają ograniczyć emisje, zmniejszyć ryzyko pożarów i wybuchów oraz poprawić jakość przechowywanych produktów. Po jego realizacji łączny potencjał magazynowy GAT wzrośnie do 150 tys. ton, a zdolności przeładunkowe osiągną 3 mln ton rocznie.

W Porcie Gdańsk zboża są obsługiwane przez ośmiu operatorów: Port Gdański Eksploatacja (PGE), GBT, Magrol, Gdańskie Młyny, Handel i Minerały, Jargut, Speed oraz Fast Track. W 2025 roku wolumen przeładunków produktów agro wyniósł 2,5 mln ton. Dane za pierwsze półrocze bieżącego roku wskazują na dalszy wzrost – do 1,3 mln ton, co oznacza zwiększenie o 13,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

PAP, sek

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