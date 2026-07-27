Sądny dzień dla użytkowników mObywatela. Uniknij problemów!

Jeśli chcesz zachować ważność cyfrowych dokumentów w aplikacji mObywatel, nie zapomnij zalogować się do niej i wykonać jednej prostej czynności. Kto przegapi termin, może stracić dostęp do mDowodu, prawa jazdy, legitymacji studenckiej czy elektronicznych wersji innych ważnych dokumentów. Ich ponowne uruchomienie będzie wymagać szeregu dodatkowych formalności.

Użytkownicy mObywatela powinni najpóźniej do 5 sierpnia zalogować się do aplikacji. To wystarczy, aby certyfikaty zabezpieczające mDowód, dokument ochrony czasowej oraz część innych cyfrowych dokumentów odświeżyły się automatycznie. Cały proces odbywa się w tle i nie wymaga wykonywania żadnych dodatkowych czynności. O obowiązku powinny pamiętać również rodzice korzystający z mObywatela Junior. Konieczne jest zalogowanie się także do aplikacji dziecka, aby cyfrowa legitymacja szkolna zachowała ważność. Jeśli rodzic tego nie zrobi, konieczne będzie wygenerowanie nowego kodu QR w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE) i ponowne dodanie dokumentu.

Nie zalogujesz się? Stracisz dużo czasu i nerwów

Po 5 sierpnia dotychczasowe certyfikaty bezpieczeństwa wygasną. W przypadku mDowodu i dokumentu ochrony czasowej konieczne będzie ponowne potwierdzenie tożsamości, m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Pozostałe dokumenty mogą wymagać ręcznej aktualizacji, co oznacza dodatkowy czas i niepotrzebne komplikacje.

Studenci też muszą uważać

Termin dotyczy również osób korzystających z mLegitymacji. Jeśli dokument utraci ważność, aplikacja wyświetli odpowiedni komunikat, a student będzie musiał udać się do dziekanatu po nowy kod QR i ponownie dodać legitymację do aplikacji. Jeszcze przez tydzień można uniknąć całej tej uciążliwej procedury.

Grzegorz Szafraniec; na podst.: gov.pl, mObywatel.pl