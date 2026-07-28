W Rosji brakuje paliwa. "Zamknięto stacje paliw"

W Rosji pogłębiają się problemy z dostępnością benzyny. Władze przedłużyły zakaz jej eksportu, a paliwo jest kierowane z odległych regionów kraju do największych miast.

Ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie uderzyły rynek paliwowy. Rosji trudno zapewnić benzynę własnym obywatelom. Część pozostaje zamknięta.

Rząd Federacji Rosyjskiej przedłużył tymczasowe ograniczenia eksportu benzyny (…) w celu utrzymania stabilności sytuacji na krajowym rynku paliwowym

— komunikat rządu Rosji dotyczący ograniczeń eksportu paliw.

Problem dotyka także rosyjskiej armii. Według portalu Verstka żołnierze informują o brakach paliwa na froncie. Utrudnia to nie tylko działania wojskowe, ale także transport żywności, amunicji i wody. Moskwa próbuje ograniczyć kryzys. Wicepremier Aleksandr Nowak zapowiedział zakaz eksportu benzyny do końca 2026 roku, aby zatrzymać paliwo w kraju.

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