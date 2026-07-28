Sondaż dla „SE”: Kaczyński wciąż liderem

Zdaniem 20 procent ankietowanych po ewentualnym rozłamie w PiS Jarosław Kaczyński będzie wciąż liderem prawicy - wynika z opublikowanego we wtorek sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”.

W sondażu ankietowanych zapytano: „kto po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości będzie teraz głównym liderem prawicy?”.

Jak czytamy w „SE”, 42 proc. ankietowanych wskazało, że nie wie lub nie ma zdania w tym temacie. 20 proc. respondentów wskazało natomiast na prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Tuż za nim uplasował się prezydent Karol Nawrocki (18 proc.). Jako trzeciego respondenci wskazali na b. premiera Mateusza Morawieckiego (9 proc.).

Badanie

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1013 dorosłych Polaków w dniach 24-25 lipca 2026 r.

Komitet Polityczny PiS ma we wtorek zatwierdzić wykluczenie z partii ponad 30 parlamentarzystów ze stowarzyszenia „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego. Były premier zapowiedział, że w przypadku usunięcia członków stowarzyszenia z PiS, założą oni klub parlamentarny.

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pap,jb