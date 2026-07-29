Pęknięcie w Rezerwie Federalnej!

Amerykańska Rezerwa Federalna (Fed) w środę podjęła decyzję o utrzymaniu głównej stopy procentowej na niezmienionym poziomie, tj. w przedziale 3,5–3,75 proc. Stawki pozostawiono na tym samym poziomie po raz piąty z rzędu.

Decyzja ta nie zapadła jednomyślnie. Trzech przedstawicieli Fed, którzy wyrażali obawy związane z inflacją, opowiedziało się za podwyżką stóp procentowych.

Pozostawienie stawek na niezmienionym poziomie jest zgodne z oczekiwaniami rynków. Część ekspertów wskazywała jednocześnie na ok. 33-procentowe prawdopodobieństwo, że dojdzie do podwyżki o ćwierć punktu procentowego.

W poniedziałek prezydent Donald Trump ponownie opowiedział się za obniżeniem stóp procentowych w USA.

PAP, sek

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