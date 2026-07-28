Prawie 2000 zł od ZUS ze względu na zdrowie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje rentę z tytułu niezdolności do pracy. Można otrzymać 1978 złotych i 49 groszy brutto miesięcznie – w przypadku całkowitej niezdolności do pracy, albo 1483 złote i 87 groszy brutto miesięcznie – przy częściowej niezdolności do pracy.

Co zrobić by otrzymać świadczenie?

Aby otrzymać świadczenie, lekarz orzecznik ZUS musi stwierdzić całkowitą lub częściową niezdolność do pracy. Konieczne jest posiadanie stażu ubezpieczeniowego, czyli odpowiednich okresów składkowych i nieskładkowych. Do ZUS należy złożyć wniosek o rentę, zaświadczenie o stanie zdrowia i dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia i ubezpieczenia.

Dla kogo pieniądze?

Najczęściej renta przyznawana jest osobom z ciężkimi chorobami serca i układu krążenia, zaburzeniami psychicznymi, chorobami kręgosłupa i stawów, chorobami neurologicznymi.

Na jak długo?

Renta jest zwykle przyznawana na okres pięciu lat.

W wyjątkowych przypadkach może być wypłacana dłużej lub bezterminowo, jeśli nie ma rokowań na odzyskanie zdolności do pracy.

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