Zawał po szczepieniu COVID-19. Jak uzyskać 100 000 zł

Jeśli zawał serca, wystąpił po szczepieniu przeciw COVID-19, w Polsce istnieje możliwość ubiegania się o odszkodowanie. Świadczenie nie przysługuje automatycznie.

Zawał po szczepieniu przeciw COVID-19

Jeżeli uważasz, że zawał serca był spowodowany szczepieniem przeciw COVID-19, możesz ubiegać się o świadczenie z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, prowadzonego przez Rzecznika Praw Pacjenta. W niektórych przypadkach możliwe jest również dochodzenie roszczeń przed sądem cywilnym.

Warto pamiętać, że każda sprawa jest oceniana indywidualnie na podstawie dokumentacji medycznej i obowiązujących przepisów.

Co trzeba zrobić?

Krok 1. Zbierz dokumentację medyczną

Pierwszym krokiem jest zgromadzenie wszystkich dokumentów dotyczących leczenia.

Należy do tego przygotować:

- potwierdzenie wykonania szczepienia,

- kartę informacyjną ze szpitala,

- wyniki badań,

- wypisy z leczenia,

- dokumentację rehabilitacji,

- informacje o długości hospitalizacji.

Im dokładniejsza dokumentacja, tym łatwiej wykazać przebieg zdarzeń.

Krok 2. Sprawdź

Sprawdź jakie działania niepożądane przewiduje szczepionka przeciw COVID-19

Przepisy przewidują określone warunki, m.in.:

- wystąpienie działania niepożądanego wymienionego w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL) danej szczepionki,

- spełnienie wymagań dotyczących przebiegu leczenia, takich jak odpowiednio długa hospitalizacja lub – w określonych przypadkach – wstrząs anafilaktyczny wymagający leczenia szpitalnego.

Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie.

Krok 3. Złóż wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta

Jeżeli spełniasz warunki, złóż wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta. Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną oraz wnieść opłatę za jego rozpatrzenie.

Ile pieniędzy można otrzymać?

Wysokość świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego wynosi od 3 000 zł do 100 000 zł. Kwota zależy między innymi od długości pobytu w szpitalu, ciężkości powikłań, zastosowanego leczenia i przebiegu hospitalizacji oraz stanu zdrowia po szczepieniu przeciw COVID-19.

Nie istnieje jedna stała kwota – każdy przypadek oceniany jest indywidualnie.

Co zrobić, jeśli Fundusz odmówi wypłaty?

Odmowa przyznania świadczenia nie oznacza końca sprawy.Osoba, która uważa, że poniosła szkodę wskutek szczepienia, może skierować sprawę do sądu cywilnego i dochodzić odszkodowania, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, utraconych dochodów,renty w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Co ważne, w postępowaniu cywilnym nie obowiązuje ustawowy limit wysokości roszczeń. Jednocześnie konieczne jest udowodnienie związku przyczynowego między szczepieniem a szkodą, co zwykle wymaga opinii biegłych i analizy dokumentacji medycznej.

gov, jb