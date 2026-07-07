Poronienia i niewyjaśnione zgony. O szczepionkach

Były toksykolog związany z firmą Pfizer krytykuje zakres badań nad szczepionkami mRNA przeciw COVID-19 i twierdzi, że mogły one nie wykryć wszystkich działań niepożądanych. Jego wypowiedzi dotyczą m.in. oceny ryzyka, metod testowania oraz wpływu szczepień na zdrowie i demografię.

Helmut Sterz, były toksykolog związany z firmą Pfizer, twierdzi, że badania nad szczepionkami mRNA mogły być zbyt ograniczone i nie wykryć wszystkich działań niepożądanych. Wskazuje m.in. na zapalenie mięśnia sercowego Myocarditis oraz potrzebę dalszych analiz bezpieczeństwa ich stosowania - relacjonuje portal dojczland.info

Nawet 60 tys. osób w Niemczech zmarło z powodu szczepionki na COVID-19 – ocenił na posiedzeniu komisji śledczej Bundestagu toksykolog dr Helmut Sterz.

Zarzuca spółce m.in. wykonywanie testów głównie na jednym gatunku zwierząt oraz brak części długoterminowych analiz toksyczności, wpływu szczepionek na układ odpornościowy człowieka, metabolizm i materiał genetyczny. Według niego takie ograniczenia mogły sprawić, że nie wszystkie potencjalne działania niepożądane zostały wykryte i przedstawione przed rozpoczęciem masowych szczepień przeciwko COVID-19.

Kolejne potwierdzenia

Również dr Piotr Witczak, biolog medyczny specjalista w zakresie immunologii, komentuje dla Radia Maryja, że obawy te są zasadne, ponieważ czas był zbyt krótki i niewystarczający na opracowanie szczepionki.

Propaganda wmawia nam, że platforma mRNA była badana od lat – co jest prawdą – jednak nie przechodziła ona pozytywnie faz testów na zwierzętach, gdzie pojawiły się problemy z reaktywnością szczepionki zawierającej nową substancję – białko kolca, które jest bardzo patogenne. Wiele publikacji naukowych wskazuje na różne komplikacje zdrowotne z nim związane. Technologia ta nie została prawidłowo przebadana i po bardzo krótkim czasie weszła na rynek, bez badań wpływu na indukcję m.in. chorób nowotworowych – wyjaśnia ekspert.

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pap, jb