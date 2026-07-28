Dymisja szefa Blika. Co się stało?

Dariusz Mazurkiewicz złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu Polskiego Standardu Płatności, czyli operatora systemu Blik. O swojej decyzji Mazurkiewicz poinformował dziś przed południem w serwisie X. „Przyszedł dla mnie moment rozpoczęcia nowego rozdziału. Przede mną nowy etap” – oświadczył ustępujący prezes.

„Kiedy dołączałem do zespołu w lutym 2015 r., trudno było przewidzieć, jak niezwykłą drogę wspólnie przejdziemy. Z małego projektu stworzyliśmy rozwiązanie, które dziś każdego dnia ułatwia życie milionom ludzi i stało się symbolem cyfrowej transformacji Polski. To nigdy nie była historia jednego człowieka „– podkreślił odchodzący prezes. Nowego szefa spółka zaprezentuje w osobnym komunikacie.

Wpis ustępującego szefa Blika na platformie Linkedin Wpis ustępującego szefa Blika na platformie Linkedin. / autor: © screen | LinkedIn.com

Kto tworzy Polski Standard Płatności?

Za rozwój systemu Blik odpowiada spółka Polski Standard Płatności, której udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W 2025 roku użytkownicy Blika zrealizowali 2,9 mld transakcji o wartości 441,5 mld zł.

Czym w zasadzie jest Blik?

Blik to system płatności mobilnych uruchomiony 9 lutego 2015 roku, umożliwiający użytkownikom smartfonów płatności bezgotówkowe w sklepach stacjonarnych lub internetowych, wypłacanie i wpłacanie gotówki w bankomatach oraz realizowanie przelewów na numer telefonu, a także generowanie czeków z cyfrowym kodem. Użytkownicy bankowych aplikacji mobilnych na urządzeniach z systemem operacyjnym Android, iOS lub Harmony OS mogą także płacić Blikiem zbliżeniowo w terminalach płatniczych akceptujących karty Mastercard.

Oprac. GS

na podst.: PAP, Linkedin.com, gov.pl