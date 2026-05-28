BLIK w Kasie Stefczyka: Płać jak zawsze. Tylko prościej

Na koniec maja 2026 r. Kasa Stefczyka udostępniła swoim klientom możliwość korzystania z BLIKA bezpośrednio w aplikacji mobilnej Kasa Stefczyka Online. To kolejny etap cyfryzacji usług, który pozwala na szybkie, bezpieczne i wygodne realizowanie codziennych płatności – zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online.

BLIK to powszechnie znane i cenione rozwiązanie w polskiej bankowości mobilnej. W 2025 r. korzystało z niego już ponad 20 mln Polaków w różnym wieku, doceniających wygodę i szybkość transakcji bez użycia gotówki czy karty płatniczej. System działa w oparciu o sześciocyfrowy kod generowany w aplikacji mobilnej, który umożliwia płatności, wypłaty z bankomatów oraz wpłaty gotówki we wpłatomatach.

W pierwszym etapie wdrożenia w Kasie Stefczyka dostępne będą następujące funkcje z wykorzystaniem kodu BLIK:

• płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych,

• wypłaty gotówki z bankomatów,

• wpłaty gotówki we wpłatomatach.

Następnie oferta zostanie poszerzona o możliwość przelewów na telefon BLIK. BLIK będzie więc naturalnym uzupełnieniem tego rozwiązania.

Nie mówimy o BLIKU jako o nowości rynkowej, bo to rozwiązanie jest w Polsce powszechnie znane i lubiane. Chcemy zachęcić naszych członków do aktywacji sprawdzonego i bezpiecznego narzędzia, które zwiększa komfort płatności i pozwala oszczędzać czas – wyjaśnia Joanna Mędrzecka prezes zarządu Kasy Stefczyka.

Aktywacja BLIKA w aplikacji mobilnej Kasa Stefczyka Online rozszerza portfolio metod płatności zapewniając użytkownikom więcej możliwości realizacji transakcji zgodnie z własnymi preferencjami.

