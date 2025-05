Obrączka płatnicza – to będzie rewolucja?

Bank Pekao wdrożył nowe, kompleksowe rozwiązania dla podróżujących, w tym - od 1 czerwca - płatności obrączkami płatniczymi.

Obrączka płatnicza, wykonana z ceramiki i metalu, to wodoodporne urządzenie, które bez baterii i bez konieczności ładowania umożliwia wykonywanie płatności poprzez zbliżenie ręki do terminala.

Obrączką płatniczą można płacić zbliżeniowo w sklepach oraz wypłacać gotówkę z bankomatów (pod warunkiem, że bankomat posiada czytnik zbliżeniowy), podobnie jak kartą. Płatności do 100 zł wykonuje się bez konieczności podawania kodu PIN. Powyżej tej kwoty, należy podać PIN, taki jak do karty. Klienci będą mogli dodać kartę Banku Pekao do obrączki płatniczej z poziomu aplikacji mobilnej PeoPay.

„Za założenie konta online obrączka płatnicza - która kosztuje 400 zł - będzie dostępna za darmo. Można nią płacić zbliżeniowo i jest tak samo bezpieczna jak karta, do której obrączka jest podpięta. Można nią też wypłacać pieniądze z bankomatu, tam gdzie bankomat jest zbliżeniowy. […] Mamy w tej chwili zasób 70 tys. obrączek i uważamy, że tylu klientów uda nam się pozyskać do końca okresu wakacyjnego, czyli w okresie czerwiec-wrzesień. Katalog usług wpisanych w tę obrączkę jest bogaty, ale jeszcze nie do końca zdefiniowany. Traktujemy to jako pierwszą fazę i w przyszłym roku będziemy do tego dokładać kolejne usługi. Traktujemy to jako długoterminową inwestycję” - powiedział wiceprezes Banku Pekao Błażej Szczecki na konferencji prasowej.

