BLIK przekracza granice

Po uruchomieniu płatności Blik na Słowacji, również Polacy będą mogli płacić w ten sposób w działających tam sklepach e-commerce - poinformował operator Blika. Dodał, w kwietniu br. ma ruszyć kolejny etap testów, po którym rozwiązanie to mogłoby zostać udostępnione klientom.

Polski Standard Płatności (PSP), odpowiedzialny za rozwój systemu Blik przypomniał, że płatności systemem Blik na Słowacji ruszyły w 2024 r., a dostęp do sklepów e-commerce działających w tym kraju mają dzięki temu zyskać również klienci banków w Polsce. W marcu br. przeprowadzono pilotażowe transakcje, które potwierdziły gotowość rozwiązania, a na początku kwietnia rusza kolejna faza testów.

W informacji prasowej dodano, że na koniec tego roku rozwiązanie to powinno objąć także użytkowników słowackich banków korzystających z polskiego e-commerce. Docelowo wszystkie banki w strefie euro, które wdrożą Blika, miałyby uzyskać dostęp do „sieci akceptantów (firm przyjmujących płatności bezgotówkowe - PAP) e-commerce działających na polskim rynku”.

Transakcje w słowackich sklepach będą rozliczane w euro

PSP przekazał, że podczas korzystania przez użytkowników z Polski z płatności Blik w słowackich sklepach internetowych transakcje będą realizowane w euro, „co umożliwia korzystanie z Blika w środowisku płatności funkcjonującym w strefie euro, a przed ich zatwierdzeniem polski użytkownik zobaczy kurs wymiany oraz kwotę po przeliczeniu na złotówki”.

Spółka podkreśliła, że za dostęp do tej usługi odpowiada firma BLIK SK, która łączy polski system z lokalnym e-commerce. Rozrachunek i przewalutowanie transakcji ma odbywać się we współpracy z bankiem UniCredit, a sprzedawcy otrzymają środki w euro. „Rozwiązanie nie wymaga zmian po stronie banków ani aplikacji mobilnych, co ułatwia jego wdrażanie i rozszerzanie o kolejnych uczestników rynku” - wskazano w informacji.

„Z perspektywy użytkownika to rozszerzenie codziennych zastosowań BLIKA także poza Polskę – m.in. przy rezerwacji noclegu, opłaceniu usług jeszcze przed wyjazdem czy zamówieniach składanych w lokalnych sklepach internetowych. Z rozwiązania będzie mogło korzystać ponad 21 mln konsumentów w Polsce” - dodał operator systemu.

Cytowany w informacji prezes Polskiego Standardu Płatności Dariusz Mazurkiewicz ocenił, że „rozwiązanie zostało zaprojektowane w sposób, który pozwala stopniowo rozszerzać jego zasięg i włączać kolejnych uczestników rynku po stronie akceptacji i rozliczeń”.

Klienci ze Słowacji trafią do polskich sklepów

Na czwarty kwartał br. planowane jest rozszerzenie rozwiązania o płatności w przeciwnym kierunku - użytkownicy słowackich banków mają móc rozliczać się Blikiem w sklepach internetowych w Polsce.

„W całym projekcie dostępna będzie pełna funkcjonalność płatności Blik w e-commerce – zarówno z użyciem kodu, jak i bez niego, wraz z obsługą zwrotów, reklamacji i korekt. Docelowo model ten będzie rozwijany w całej Europie” - dodano.

Za rozwój systemu Blik odpowiada spółka Polski Standard Płatności, której udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W 2025 r. użytkownicy Blika zrealizowali 2,9 mld transakcji o wartości 441,5 mld zł.

PAP, sek

