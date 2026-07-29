Były szef BLIK w zarządzie potentata e-commerce

Dariusz Mazurkiewicz - dotychczasowy CEO Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIK-a - objął stanowisko Chief Financial Services Officer w Allegro, podała spółka.

Jako nowy lider będzie odpowiadał za rozwój strategii całego obszaru Financial Services, obejmującego istniejące oraz nowe rozwiązania finansowe rozwijane przez grupę Allegro, za dalszy rozwój produktów finansowych i nowych rozwiązań wspierających klientów indywidualnych i partnerów platformy, podano.

„Rozwój usług finansowych jest jednym z naszych najważniejszych priorytetów strategicznych. Chcemy budować rozwiązania, które będą wyznaczały standardy rynku i jeszcze lepiej odpowiadały na potrzeby milionów klientów. Dlatego bardzo się cieszę, że do Allegro dołącza lider, który współtworzył sukces BLIK-a - jednej z najbardziej rozpoznawalnych usług finansowych w Polsce. To kolejny krok w budowaniu kompetencji potrzebnych do realizacji naszej długoterminowej strategii i dalszego rozwoju całego ekosystemu Allegro” - powiedział prezes Allegro Marcin Kuśmierz, cytowany w komunikacie.

„Przez ostatnie lata miałem przywilej współtworzyć rozwój BLIK-a i obserwować, jak innowacyjne usługi finansowe zmieniają codzienne doświadczenia milionów użytkowników. Wkrótce rozpocznę nowy etap zawodowy. Allegro jest firmą, która z powodzeniem wykracza poza e-commerce i buduje nowoczesny ekosystem usług cyfrowych. Możliwość współtworzenia rozwoju produktów finansowych w organizacji o takiej skali i ambicjach to dla mnie wyjątkowo pasjonujące wyzwanie” - dodał Mazurkiewicz.

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Allegro jest platformą handlową numer jeden w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.

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