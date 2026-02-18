Wojna bankomatowa. Nowy etap sporu o stawki operatorów

Blik nie zdecydował się na zmianę wysokości opłaty płaconej operatorom bankomatów przy wypłacie gotówki - przekazał PAP prezes Polskiego Standardu Płatności Dariusz Mazurkiewicz. Dodał, że operator Blika będzie obserwował rynek po zmianach w opłacie, które wprowadziły inne podmioty.

Operator sieci bankomatów Euronet poinformował w ubiegłym tygodniu o wprowadzeniu od 19 lutego br. limitu wypłat gotówki przy użyciu kodu Blik z 800 do 200 zł. Firma wskazała, że stawki ustalane przez Polski Standard Płatności, operatora systemu Blik nie pokrywają kosztów tej usługi po stronie operatorów bankomatów. Euronet dodał również, że „odnotował informacje dotyczące zmian w wysokości tzw. interchange bankomatowego, wprowadzanych przez Mastercard i Visa”.

Operator BLIKA nie zmienia wysokości opłaty dla operatorów bankomatów

Prezes Polskiego Standardu Płatności Dariusz Mazurkiewicz odnosząc się do kwestii tzw. opłaty interchange, czyli stawki płaconej operatorom bankomatów przez banki przy wypłacie gotówki poinformował, że Blik ustala jej wysokość autonomicznie, niezależnie od innych schematów płatniczych. Opłata ta pobierana jest od każdej wypłaty.

„Blik nie zdecydował się obecnie na zmianę wysokości tej opłaty. Limitowanie kwoty pojedynczej wypłaty nie powinno być sposobem na szukanie dodatkowych przychodów. Będziemy obserwować, jak rynek zachowuje się po zmianach wprowadzonych przez Visa i Mastercard. Blik jest systemem otwartym, więc ewentualne zmiany warunków biznesowych obejmują wszystkich interesariuszy na tych samych zasadach. Decyzje w tym zakresie podejmujemy niezależnie, przy pełnym poszanowaniu regulacji dotyczących ochrony konkurencji” - powiedział PAP prezes PSP Dariusz Mazurkiewicz. Poinformował, że w 2025 roku operacje w bankomatach stanowiły 2,7 proc. wszystkich transakcji realizowanych Blikiem, a użytkownicy wpłacali i wypłacali gotówkę łącznie 79 mln razy (wzrost o 12 proc. r/r). Średnia wartość transakcji w tym kanale wyniosła w tym okresie 731 zł.

Według Mazurkiewicza, mimo „stosunkowo niewielkiego udziału operacji w bankomatach istotnym jest, by nie dopuścić do tego, by użytkownicy Blika wypłacając gotówkę byli obciążani zwiększonymi kosztami”. - Na niektórych rynkach tego rodzaju opłaty pobiera operator bankomatu bezpośrednio od klienta, jako dodatkową kwotę przy wypłacie gotówki. W modelu polskim klienci ponoszą ten koszt za pośrednictwem banku - wskazał szef PSP.

Mazurkiewicz zaznaczył też, że zgodnie z analizą rynkową firmy, wypłaty pieniędzy Blikiem z 13 tys. bankomatów w Polsce należących do sieci innych niż Euronet, nie są obarczone limitami, a dopuszczalne kwoty wypłat - w zależności od operatora bankomatu - mogą przekraczać także dotychczasowy limit wyznaczany przez Euronet. Podkreślił, że Polski Standard Płatności nie ma wpływu na decyzję pozostałych operatorów bankomatów w zakresie wprowadzenia limitu wysokości wypłat.

Co zdecydowały w sprawie opłaty Mastercard i Visa?

Mastercard w odpowiedzi na pytania PAP, o to czy rzeczywiście podniósł tzw. opłatę interchange, przekazał, że „od 1 lutego 2026 obowiązują zaktualizowane stawki opłaty bankomatowej (ATM Service Fee)”. „Zmiana wynika z analizy warunków rynkowych, a jej celem jest utrzymanie niezakłóconego dostępu do gotówki dla posiadaczy kart Mastercard. Opłatę ponosi bank, który wydał kartę i obowiązuje ona wtedy, gdy tenże bank oraz operator bankomatu nie mają własnej umowy, która określałaby zasady naliczania opłat” - podkreślił Mastercard.

Z kolei Visa w odpowiedzi na identyczne pytanie podkreśliła, że monitoruje rynek i w razie potrzeby zmienia zasady współpracy z partnerami. „Zdecydowaliśmy się zmienić opłatę związaną z krajową wypłatą gotówki z bankomatów w Polsce ze stałej na zmienną. Taka zmiana ma na celu zwiększenie elastyczności w reagowaniu na zmieniające się zachowania konsumenckie oraz uwarunkowania rynkowe i makroekonomiczne” - podał operator kart płatniczych. Podkreślił, że zmiana dotyczy wyłącznie struktury opłaty w rozliczeniach między bankami i operatorami bankomatów, a nie opłat dla konsumentów.

Nowa odsłona sporu o stawki interchange

Euronet w ubiegłą środę przekazał, że obniżenie limitu wypłat do 200 zł kodem Blik „jest niezbędne do ograniczenia strat finansowych Euronet Polska, generowanych przez te transakcje”. „Obecnie - zgodnie z publicznie dostępnymi analizami – są one realizowane przez operatorów bankomatów w Polsce dwukrotnie poniżej kosztów, jakie ponoszą oni w związku z taką usługą” - podkreślił Euronet. Wskazał też, że pomimo „licznych publicznie dostępnych danych dotyczących nieadekwatności stawek, potwierdzonych analizami rynku bankomatowego w Polsce”, stawki ustalane przez operatora systemu Blik dla wypłat kodem „pozostają na poziomie, który nie pokrywa kosztów tej usługi po stronie operatorów bankomatów”.

Odnosząc się do kwestii zmian w wysokości stawek opłaty dokonanych przez Mastercard i Visa, Euronet stwierdził, że nowe stawki pokryją większą niż dotychczas część kosztów transakcji wypłaty gotówki ponoszonych przez operatorów. Według Euronetu stawki opłaty interchange wciąż będą niższe niż rzeczywiste koszty obsługi takich transakcji.

Blik to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Jej udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W 2025 roku użytkownicy Blika zrealizowali łącznie 2,9 mld transakcji o wartości 441,5 mld zł

Euronet jest dostawcą rozwiązań w zakresie technologii finansowych i płatności. Jego sieć obejmuje m.in. ponad 57 tys. bankomatów, z czego ok. 7,8 tys. w Polsce. Oferuje też rozwiązania w zakresie oprogramowania kart.

Bartłomiej P. Pawlak i Jacek Stankiewicz (PAP), oprac. sek

