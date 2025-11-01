Uwaga, cyberatak! Płatności BLIK-iem z problemami

Użytkownicy BLIKA w godzinach porannych mieć obecnie trudności z korzystaniem z niektórych funkcji systemu – poinformował w sobotę operator. „Od wczesnych godzin porannych obserwujemy zewnętrzny atak typu DDoS na polską infrastrukturę rozliczeniową, co wpływa na płynne działanie płatności - na przykład BLIKiem” - podał szef resortu cyfryzacji. „Od godziny 10:33 użytkownicy BLIKA nie powinni mieć już problemów z realizacją transakcji” - poinformował operator BLIKa po godzinie 11.

Jak poinformował operator systemu płatności mobilnych BLIK, wystąpiły czasowe problemy techniczne z działaniem usługi.

„Odnotowujemy czasowe problemy z funkcjami BLIKA. Pracujemy nad tym, aby usługa działała bez zakłóceń. O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco” – przekazano na portalu X po godzinie 10 rano w sobotę.

Od wczesnych godzin porannych obserwowaliśmy zewnętrzny atak typu DDoS, który wpływał na płynne działanie płatności. Sytuacja wraca do normy – infrastruktura jest zabezpieczana, a sytuacja stale monitorowana. Od godziny 10:33 użytkownicy BLIKA nie powinni mieć już problemów z realizacją transakcji - wyjaśnił operator na X po godzinie 11.

Minister cyfryzacji: od rana trwa cyberatak na polską infrastrukturę rozliczeniową

Od wczesnych godzin porannych obserwujemy zewnętrzny atak typu DDoS na polską infrastrukturę rozliczeniową, co wpływa na płynne działanie płatności - na przykład BLIKiem. Trwają intensywne działania służb, aby wyeliminować skutki tego ataku - poinformował na X Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji.

Sytuacja wraca do normy, infrastruktura jest zabezpieczana, co przekłada się na przywracanie funkcjonowania płatności. Takie ataki zdarzają się regularnie i polskie służby w zdecydowanej większość przypadków je blokują tak, że użytkownicy nie odczuwają skutków - napisał Gawkowski.

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Udziałowcami spółki są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W ubiegłym roku wykonano 2,4 mld transakcji za pomocą systemu na ponad 347,3 mld zł.

