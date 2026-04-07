Jasny sygnał dla władzy. Aż 80 proc. Polaków domaga się jednej zmiany

80 proc. Polaków uważa, że państwo powinno wprowadzić urzędowe ceny maksymalne na paliwa do końca 2026 r.; przeciwnego zdania jest 20 proc. badanych - wynika z wtorkowego sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu”.

Respondentom zadano pytanie „czy twoim zdaniem państwo powinno wprowadzić urzędowe ceny maksymalne na paliwa do końca bieżącego roku”.

Łącznie 80 proc. opowiedziało się pozytywnie za utrzymaniem urzędowych cen maksymalnych paliw do końca br. Po 40 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „raczej tak” i „zdecydowanie tak”. Przeciwnego zdania było natomiast 20 proc. badanych - 13 proc. odpowiedziało „raczej nie”, a 7 proc. „zdecydowanie nie”. W wynikach pominięte zostały osoby niezdecydowane.

Badanie Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” zrealizowano w dniach 2–3 kwietnia na próbie 1011 dorosłych osób.

pap, jb

