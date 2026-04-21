Spotkanie Kaczyński- Morawiecki: "Mamy porozumienie"

Odbywające się minionej nocy rozmowy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z b. premierem Mateuszem Morawieckim przyniosły pozytywne ustalenia i porozumienie - poinformował we wtorek europoseł PiS Piotr Müller. Zapewnił, że stowarzyszenie Rozwój Plus ma aktywnie działać w kierunku powiększenia elektoratu PiS.

Muller, który jest członkiem stowarzyszenia Rozwój Plus we wtorek rano w radiu RMF24 pytany o to, czy poniedziałkowe nocne spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim zakończyło spór w partii odpowiedział twierdząco. Potwierdził również, że stowarzyszenie będzie funkcjonować nadal, działając w ramach PiS.

Jest porozumienie i cieszę się z tego bardzo. Od samego początku mówiliśmy o tym, że aktywność naszego stowarzyszenia to jest aktywność na rzecz powiększania tej rodziny, która by głosowała za Prawem i Sprawiedliwością, szukania nowych dróg do rozmów. W związku z tym te nocne ustalenia są pozytywne - powiedział.

Polityk PiS zapewnił, że nie ma zagrożenia by członkowie stowarzyszenia nie znaleźli się na przyszłych listach PiS i ocenił, że zapowiedzi te były jedynie komunikacyjnym nieporozumieniem.

Z kolei Krzysztof Szczucki, pytany o tę kwestię w porannej rozmowie w Super Expressie, powiedział, że zarówno Kaczyńskiemu, jak i członkom stowarzyszenia zależy na jedności. Zapewnił, że stowarzyszenie Rozwój Plus ma docierać do osób, które nie chcą włączać się w działanie partii politycznej - np. ekspertów czy przedsiębiorców.

Całe to zamieszanie powstało z wprowadzenia pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w błąd. Złe głosy próbowały go skonfliktować z naszym środowiskiem, ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego, ze stowarzyszeniem Rozwój Plus, a ono ma naprawdę służyć PiS - powiedział Szczucki. - Nikt z nas nie chce z tej partii wychodzić, nikt z nas nie chce burzyć jedności. Chcemy wygrać wybory - zapewnił Szczucki.

W nocy z poniedziałku na wtorek europoseł PiS Adam Bielan napisał na portalu X o tym, że jest porozumienie i wspólny kierunek. „A że czasem iskrzy? Kto się lubi, ten się czubi” - napisał polityk, załączając zdjęcie przy wspólnym stole Kaczyńskiego, Morawieckiego i Bielana.

Zapowiadane na poniedziałek spotkanie Morawieckiego z Kaczyńskim budziło duże zainteresowanie ze względu na tworzone przez Morawieckiego stowarzyszenie Rozwój Plus. Według nieoficjalnych informacji, do stowarzyszenia dotychczas zapisało się nawet kilkudziesięciu parlamentarzystów PiS. Podkreślają oni, że nie zamierzają opuszczać PiS, a sam Morawiecki zapewniał, że tworzone przez niego stowarzyszenie nie jest sprzeczne ze statutem partii.

Prezes PiS oświadczył z kolei w ubiegłym tygodniu, że dla ludzi, którzy będą się angażować w stowarzyszenie Morawieckiego miejsc na listach PiS nie będzie. Kaczyński stwierdził, że statut PiS wyraźnie zakazuje działalności w innych organizacjach politycznych, a - jak dodał - „to, co zostało powołane (przez Mateusza Morawieckiego - PAP), ta organizacja ma właśnie taki charakter, już zaczyna budować struktury lokalne”. - Trzeba wybrać - powiedział szef PiS zapowiadając, że dla ludzi, którzy by się angażowali w to stowarzyszenie miejsc na listach PiS nie będzie i „będą wyciągane także inne wnioski wynikające ze statutu związane z tego rodzaju aktywnością”.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

pap, jb