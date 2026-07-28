Morawiecki przestał kierować partią

Mateusz Morawiecki - zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią - złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów - poinformował europoseł Piotr Müller. Według niego ma to związek z wykluczeniem b. premiera z PiS.

„W związku z wykluczeniem z Prawa i Sprawiedliwości premier Mateusz Morawiecki złożył (zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią) rezygnację z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów” - poinformował we wtorek wieczorem Müller na platformie X.

O rezygnacji Morawieckiego poinformowano również w mediach społecznościowych EKR.

Partia EKR z wielkim żalem dowiedziała się o decyzji prezydenta Mateusza Morawieckiego o rezygnacji z funkcji, aby móc w pełni skupić się na politycznych wyzwaniach stojących przed Polską

— czytamy w komunikacie.

EKR zapewniła, że szanuje decyzję Morawieckiego i wyraziła wdzięczność za jego przywództwo, zaangażowanie oraz służbę.

(Partia) z niecierpliwością oczekuje dalszej ścisłej współpracy z nim w obronie naszych wspólnych wartości. Zgodnie ze statutem partii, pełniący obowiązki przewodniczącego Carlo Fidanza podjął już niezbędne kroki po decyzji premiera Morawieckiego

podkreślono.

O rezygnacji

Morawiecki zapowiedział rezygnację z funkcji szefa EKR w poniedziałek wieczorem w rozmowie z Kanałem Zero.

Jestem szefem partii EKR. Zamierzam złożyć rezygnację z tej partii. Zrobię to może nawet bardzo szybko, (…) chyba że zostanę poproszony o kontynuowanie, to wtedy rozważę, co dalej

powiedział.

Jak tłumaczył, rola przewodniczącego partii EKR została „przypisana do drugiej największej partii (PiS) w ramach EKR-u”. Nawiązał do powołanego przez niego stowarzyszenia „Rozwój Plus”.

Nasza delegacja, jeśli taką założymy, na pewno nie będzie drugą największą, więc warto w takich sytuacjach zachować się honorowo

zaznaczył.

Morawiecki został wybrany na szefa partii EKR przez aklamację na początku stycznia ub.r. Jego kandydaturę zgłosiła premierka Włoch Giorgia Meloni.

Ultimatum

W ub. czwartek o północy upłynął termin ultimatum, jakie kierownictwo PiS postawiło parlamentarzystom ugrupowania na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń prowadzących działalność „o charakterze politycznym” - pod groźbą wykluczenia z partii; chodziło głównie o stowarzyszenie Morawieckiego „Rozwój Plus”. W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że grupa polityków partii zrezygnowała z członkostwa w niej, wiedząc, z czym wiąże się niepodpisanie. We wtorek od godz. 17 obraduje Komitet Polityczny PiS, który ma zatwierdzić tę decyzje.

Nowa partia?

Po piątkowym oświadczeniu prezesa PiS Morawiecki informował, że w skład jego środowiska wchodzi „40 posłów, senator oraz trzech europarlamentarzystów”. Politycy związani z Morawieckim podkreślali, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a oświadczenie nie dotyczyło przynależności do partii. Morawiecki i jego stronnicy twierdzili też, że to „intryganci” chcą „wypchnąć” ich z PiS.

We wtorek - zgodnie z zapowiedzią Jarosława Kaczyńskiego - Komitet Polityczny PiS ma zatwierdzić wykluczenie z partii osób, które nie złożyły oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną - w praktyce chodzi o założone przez Morawieckiego stowarzyszenie „Rozwój plus”.

O EKR

EKR to europejska partia polityczna o orientacji prawicowej. Należą do niej także m.in. czeska Obywatelska Partia Demokratyczna (ODS) i Szwedzcy Demokraci. Partią partnerską EKR są amerykańscy Republikanie.

pap, jb