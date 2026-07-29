Morawiecki zakłada własny klub w Sejmie

Były premier Mateusz Morawiecki ogłosił w środę utworzenie nowego klubu parlamentarnego. - Wspólnie, 40. posłów i senator, postanowiliśmy założyć klub parlamentarny, to będzie forum do działania stowarzyszenia „Rozwój plus” - powiedział Morawiecki.

„Nie chcemy wdawać się w przepychanki partyjne, gierki partyjne, dlatego wspólnie w 40. posłów i senator postanowiliśmy założyć klub parlamentarny i będzie to nasze forum do działania, forum polityczne, ponieważ w ramach stowarzyszenia „Rozwój Plus” prowadzimy bardzo dużo działań, inicjatyw o charakterze eksperckim, rozwojowym, think-tankowym, a tutaj będziemy mieli polityczną płaszczyznę do działania” - dodał.

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Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował we wtorek, że Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę osób, które nie złożyły w wymaganym terminie właściwego oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń. Jednocześnie komitet „zgodnie ze statutem partii” skierował sprawę do rozpatrzenia przez rzecznika dyscypliny partyjnej Karola Karskiego, który będzie zajmował się każdym przypadkiem indywidualnie, dopełniając procedury formalno-prawnej.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom kierownictwa PiS nie potwierdzono zatem formalnego wygaśnięcia członkostwa tych osób w PiS. Jak mówił rzecznik partii, chodzi o 44 osoby – nie tylko te związane ze stowarzyszeniem Morawieckiego „Rozwój Plus”, ale też takie, które złożyły oświadczenie na niewłaściwym formularzu. Jeszcze w środę rano rzecznik PiS uściślał, że osoby te formalnie wciąż są w partii.

Morawiecki: nie zamierzamy współpracować z kimkolwiek, kto wspiera Donalda Tuska

Nie ma żadnych zamiarów współpracy stowarzyszenia z kimkolwiek, kto wspiera Donalda Tuska, a Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz Władysław Kosiniak-Kamysz współpracują z nim na wielu polach - powiedział w środę były premier Mateusz Morawiecki.

Tak odpowiedział na środowej konferencji prasowej na pytanie, czy rozważa współpracę np. z szefem PSL lub przewodniczącą Polski 2050.

Morawiecki powiedział, że „Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i PSL to są nieodrodne dzieci Donalda Tuska” i „współpracują z nim bardzo intensywnie na wielu polach”.

Podkreślił, że obecnie nie prowadzi z nimi żadnych rozmów i nie ma w planach prowadzić ich również w przyszłości.

Nie ma żadnych zamiarów współpracy z kimkolwiek, kto żyruje ten zły rząd, kimkolwiek, kto wspiera Donalda Tuska - oświadczył.

PAP, sek

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