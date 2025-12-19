W styczniu Ursula von der Leyen przepchnie Mercosur?

Unia Europejska planuje podpisać porozumienie handlowe z blokiem Mercosur 12 stycznia - podały w piątek ANSA i AFP za źródłami w UE. Włochy i Francja są wśród krajów, które zgłosiły zastrzeżenia do umowy z organizacją gospodarczą Ameryki Południowej, zrzeszającą Argentynę, Boliwie, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj. Wstrzymanie umowy UE-Mercosur daje czas na dalsze negocjacje i budowanie mniejszości blokującej - skomentował w piątek jej wstrzymanie w przeddzień planowanego podpisania minister rolnictwa Stefan Krajewski

Jak zaznaczyła ANSA, przewodnicząca Komisji Europejskiego Ursula von der Leyen na zakończenie szczytu unijnego w Brukseli powiedziała, że ufa w to, że będzie wystarczająca większość wśród 27 krajów, by można było zaaprobować porozumienie z dalszymi gwarancjami.

Takich gwarancji dla sektora rolnego zażądała m.in. premier Włoch Giorgia Meloni.

W środę szefowa rządu powiedziała w parlamencie w Rzymie: - Trzeba poczekać na to, aż dopracowany będzie pakiet dodatkowych kroków w ramach ochrony naszego sektora rolnego, a następnie zostanie zilustrowany i przedyskutowany z naszymi rolnikami.

To nie oznacza, że Włochy zamierzają blokować lub się sprzeciwiać, ale chcą zaaprobować porozumienie dopiero wtedy, kiedy będzie zawierać wzajemne gwarancje dla naszego sektora rolnego - wyjaśniła.

Bardzo ufam, że wraz z początkiem nowego roku wszystkie te warunki zostaną spełnione - zadeklarowała Meloni.

Minister Krajewski: więcej czasu na budowę mniejszości blokującej

„Wstrzymanie umowy z Mercosurem na kolejne tygodnie zmienia dużo. Z jednej strony daje czas na dalsze negocjacje i budowanie mniejszości blokującej, do czego konsekwentnie wzywamy. Z drugiej strony, jeśli nie będzie kolejnych chętnych, zrobimy wszystko, by maksymalnie zabezpieczyć bezpieczeństwo polskich i europejskich rolników” – powiedział cytowany w komunikacie minister.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że nie ma zgody na podwójne standardy, polegające na zaostrzaniu wymogów wobec rolników w UE przy jednoczesnym dopuszczaniu importu produktów z krajów trzecich o niższych standardach jakości. Jego zdaniem ostatnie protesty rolników w Brukseli pokazały skalę sprzeciwu wobec umowy.

Jeszcze dzień wcześniej ministrowie rolnictwa Polski i Francji koordynowali działania przed planowaną debatą w COREPER, tj. komitecie stałych przedstawicieli państw członkowskich UE, jednak temat Mercosuru nie znalazł się w aktualnej agendzie posiedzenia.

Minister Krajewski apelował także do rządów m.in. Włoch, Austrii, Holandii, Irlandii, Węgier, Czech, Słowacji, Rumunii i Grecji o dołączenie do mniejszości blokującej.

„Bezpieczeństwo polskiej wsi i ochrona naszych rolników jest dla mojego resortu kluczowa; rozumiem argumenty innych ministerstw, ale musimy skupić się na tym, co daje bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce i całej Europie. Może w czasie świątecznych spotkań przy stole warto przez chwilę o tym pomyśleć” - stwierdził szef resortu rolnictwa.

PAP, sek

