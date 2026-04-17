To koniec? Kaczyński ujawnia, co dalej z Mateuszem Morawieckim

Premier Morawiecki ma już wiele możliwości działania, posiada zespół pracujący dla Polski, jest przewodniczącym EKR, co stanowi silną pozycję uprawniającą do działań na poziomie Unii Europejskiej. Odbywa również wiele spotkań, które często są bardzo udane. Chodzi o to, by nie doprowadzić do sytuacji, w której powstaje nowa partia, która nie jest potrzebna polskiej scenie politycznej, ani nie działa w sposób pasożytniczy – powiedział Jarosław Kaczyński podczas specjalnej konferencji prasowej.

Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej ostrzegł osoby tworzące stowarzyszenie Rozwój Plus, że jeśli nie zmienią jego charakteru, nie będą mogły ubiegać się o miejsca na listach PiS. Stowarzyszenie, zdaniem Kaczyńskiego, przypomina partię polityczną, co jest sprzeczne z zasadami PiS. Prezes PiS podkreślił, że działalność ta może zaszkodzić zarówno partii, jak i Polsce, oraz osłabić jedność prawicy. Dodał, że jeśli stowarzyszenie nie zmieni formy, jego członkowie poniosą konsekwencje. Na pytanie o możliwe wyrzucenie Mateusza Morawieckiego z PiS, Kaczyński zaznaczył, że to zależy od dalszego rozwoju sytuacji i charakteru tego stowarzyszenia.

Doceniony Mateusz Morawiecki

Mimo twardego stanowiska wobec stowarzyszenia, prezes Kaczyński nazwał premiera Mateusza Morawieckiego bardzo zdolnym człowiekiem i przypomniał, że był on „świetnym premierem”, któremu życzy jak najlepiej.

