Niemcy toną w długach

W ubiegłym roku zadłużenie sektora publicznego w Niemczech w przeliczeniu na mieszkańca wzrosło do prawie 32 tys. euro. To rekord – pisze portal dw.com/pl.

Jak poinformował w środę (29.07.) w Wiesbaden Federalny Urząd Statystyczny, całkowite zadłużenie państwa niemieckiego zwiększyło się o 6 procent – ​​czyli o 151,4 mld euro – osiągając do końca 2025 roku rekordowy poziom około 2,66 bln euro. Przełożyło się to na zadłużenie w wysokości 31 887 euro na osobę. W zeszłym roku było to ok. 30 tys. na osobę.

Oznacza to wzrost zadłużenia na mieszkańca o 1821 euro w porównaniu z rokiem poprzednim. Na łączną kwotę składają się zobowiązania zaciągnięte na prywatnym rynku kapitałowym przez rząd Niemiec, rządy landów, gminy, związki gmin oraz instytucje ubezpieczeń społecznych.

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Największy udział w długu ma rząd Merza

Największy udział w zadłużeniu publicznym przypadł rządowi Niemiec i wyniósł około 1,840 bln euro; stanowiło to wzrost rok do roku o 6,2 procent, czyli o 107,7 mld euro. Zadłużenie landów wzrosło w 2025 roku o 2,9 procent (17,5 mld euro), osiągając poziom 624,9 mld euro.

Pomimo prognozowanego także na ten rok nowego zadłużenia w wysokości 3,7 proc. PKB, Niemcy unikną unijnej procedury nadmiernego deficytu. Nowe zalecenia KE dają bowiem państwom członkowskim elastyczność w zakresie nowych pożyczek na wydatki na obronę do 1,5 procent. Niemcy właśnie m.in. na ten cel poluzowały w 2025 r. swój hamulec zadłużenia i po odjęciu nowych długów na wydatki obronne mieszczą się w zadłużeniu poniżej 3 procent. PKB.

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