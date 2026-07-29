Waszyngton coraz bliżej decyzji o nadzwyczajnych cłach czyli karze za import rosyjskiej ropy i gazu. Ustawę w tej sprawie przyjął już Senat USA.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po wcześniejszym spotkaniu z senatorami obserwował głosowanie w Senacie ustawy, która wzbudza wiele kontrowersji. Jeśli wejdzie w życie, da Biełemu Domowi możliwość wprowadzenia nawet 100-procentowych ceł na kraje, które kupują rosyjskie surowce energetyczne. Byłby to najmocniejszy element z dotychczas wprowadzonych sankcji antyrosyjskich, na który bardzo liczą władze ukraińskie, ale nie ma pewności, że ustawa przejdzie w Kongresie USA. Część zasiadających w nim demokratów obawia się przyznania Donaldowi Trumpowi nadzwyczajnych i dodatkowych uprawnień w kwestii ceł, szczególnie że polityka celna prezydenta USA wzbudza sporo emocji.

Cła dla Rosji, cios w Chiny i Indie

Proponowane cła na importerów ropy i gazu z Rosji szczególnie wymierzone byłyby w Chiny i Indie, zwłaszcza w wyjątkowej sytuacji niepewności na Bliskim Wschodzie i na rynku naftowym. Poza tym wiosną władze Indii i USA zawarły umowę handlową, a już wkrótce do Waszyngtonu ma przybyć chiński przywódca Xi Jìnpíng. Rosyjski MSZ w komunikacie na platformie X wyraźnie przypomniało, że dotychczasowa „presja na Rosję w postaci sankcji okazała się nieskuteczna”.

Przypomnijmy, że przyjęcie ustawy mocno forsował senator Lindsey Graham, który zmarł kilka dni temu, oraz Richard Blumenthal. Przekonuje on, że chodzi o sparaliżowanie wysiłków wojennych prezydenta Rosji Władimira Putina, poprzez uderzenie w największe źródło dochodów finansowych Moskwy: handel ropą i gazem. Natomiast republikański senator Jon Husted cytowany przez portal CNN uważa, że „sankcje to jedno z najlepszych narzędzi, jakimi dysponujemy, by położyć kres wojnom bez konieczności angażowania jakiejkolwiek siły zbrojnej”.

Przypomnijmy, że według danych Centre for Research on Energy and Clean Air tylko w czerwcu Rosja otrzymywała 734 mln euro z eksportu paliw kopalnych, a Chiny i Indie były liderami w gronie odbiorców ropy i węgla. Państwo Środka kupiło połowę rosyjskiej ropy i 37 procent węgla w okresie od 5 grudnia 2022 r. do końca czerwca 2026 r.

Agnieszka Łakoma

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