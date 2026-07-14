To już stały trend: liczba aptek leci w dół!

Liczba aptek ogólnodostępnych działających na koniec 2025 r. spadła o 1,8 proc. r/r i wyniosła 11 tys., a punktów aptecznych - 1,1 tys. (o 0,2 proc. mniej niż rok wcześniej), podał Główny Urząd Statystyczny.

„W końcu 2025 r. działalność prowadziło 11 tys. aptek ogólnodostępnych i 1,1 tys. punktów aptecznych, w których pracowało łącznie 54,1 tys. farmaceutów i techników farmaceutycznych. Utrzymywał się trwający od kilku lat systematyczny spadek liczby placówek aptecznych oraz pracujących w nich techników farmaceutycznych” - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych z wykorzystaniem strony internetowej realizowały 233 apteki i 6 punktów aptecznych (odpowiednio 236 i 8 w 2024 r.), podał także GUS.

Spada liczba farmaceutów

Na jedną aptekę ogólnodostępną i punkt apteczny przypadało średnio 3089 osób (o 40 więcej niż przed rokiem). Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano w województwie pomorskim (3536), a najniższą - w lubelskim (2691), wskazano również.

„W końcu 2025 r. w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych pracowało 425,4 tys. farmaceutów i 28,7 tys. techników farmaceutycznych (odpowiednio o 3,3 proc. i 3,6 proc. mniej niż przed rokiem)” - podał również GUS.

ISBnews, sek

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