PILNE
Demograficzna zapaść Polski na naszych oczach
Liczba ludności Polski na koniec czerwca spadła o 159 tys. rdr do 37,243 mln - podał GUS.
Tempo ubytku rzeczywistego w I półroczu wyniosło minus 0,24 proc., co oznacza, że na każde 10 tys. mieszkańców Polski ubyły 24 osoby (wobec 23 osób przed rokiem).
Ze wstępnych danych wynika, że w I półroczu zarejestrowano ok. 115,0 tys. urodzeń żywych, tj. o ok. 1 tys. mniej niż rok wcześniej.
PAP Biznes, sek
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