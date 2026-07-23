Demograficzna zapaść Polski na naszych oczach

Liczba ludności Polski na koniec czerwca spadła o 159 tys. rdr do 37,243 mln - podał GUS.

Tempo ubytku rzeczywistego w I półroczu wyniosło minus 0,24 proc., co oznacza, że na każde 10 tys. mieszkańców Polski ubyły 24 osoby (wobec 23 osób przed rokiem).

Ze wstępnych danych wynika, że w I półroczu zarejestrowano ok. 115,0 tys. urodzeń żywych, tj. o ok. 1 tys. mniej niż rok wcześniej.

PAP Biznes, sek

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