Kwieciński: Zamrożenie cen prądu nie do utrzymania

Tylko do końca roku obowiązuje zamrożenie cen prądu. Nadal nie wiadomo jednak, co dalej. Zdaniem ministra finansów, inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, mechanizm blokowania podwyżek jest nie do utrzymania, podaje TVN24

Jak czytamy na portalu, wydaje się, że w dłuższej perspektywie jest to nie do utrzymania. Na pewno (jednak) należy dbać o społeczeństwo dlatego, że w Polsce występuje zjawisko ubóstwa energetycznego. W koszyku kosztów gospodarstw domowych jest to nadal znaczący wydatek. Państwo musi pamiętać o swoich obywatelach - powiedział Kwieciński, cytowany przez biznesalert.pl.

Ustawa w sprawie cen energii z 28 grudnia 2018 roku zmniejszyła akcyzę na energię elektryczną z 20 do 5 złotych za MWh, obniżyła też o 95 procent opłatę przejściową i ustaliła ceny dla odbiorców końcowych na 2019 rok na poziomie z 30 czerwca 2018 roku.

W praktyce ustawa zamroziła ceny energii dla gospodarstw domowych, nadal więcej za prąd płaciły jednak firmy i samorządy. Wszystko przez brak odpowiedniego rozporządzenia.

