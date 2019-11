Polacy mają już 2 mln e-dowodów

E-dowodem może się już legitymować ponad 2 miliony Polaków - poinformował w czwartek resort cyfryzacji. Dodał, że niemal 40 proc. osób odbiorając dokument aktywowało bezdotykowy chip, który umożliwia elektroniczne podpisywanie dokumentów lub korzystanie z automatycznych bramek na lotniskach.

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. „Taki dokument odbierają wszyscy, którzy wniosek o dowód osobisty złożyli 4 marca tego roku i później” - czytamy w czwartkowym komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji. Różnica między nowym dowodem a starym jest taka, jak podkreślono, że e-dowód to także nośnik naszej identyfikacji elektronicznej.

Warstwa elektroniczna e-dowodu to wbudowany, bezstykowy chip. Dzięki niej właściciel e-dowodu może komunikować się elektronicznie z administracją publiczną.

To ona sprawia, że e-dowód umożliwia m.in. zalogowanie się do ePUAP, elektroniczne podpisywanie dokumentów oraz korzystanie z automatycznych bramek granicznych na lotniskach - wyjaśniono.

Resort poinformował, że e-dowodem może się legitymować ponad dwa miliony Polaków. „We wtorek 19 listopada ktoś w Polsce odebrał dwumilionowy e-dowód” - podano.

Aktywacja warstwy elektronicznej nie jest obowiązkowa. Jeśli przy odbiorze dokumentu nie zdecydujemy się na to, możemy do tego wrócić w dowolnym momencie i dowolnym urzędzie - wskazał, cytowany w komunikacie, minister cyfryzacji Marek Zagórski. Dodał, że wielu Polaków, bo niemal 40 proc., robi to od razu.