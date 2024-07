„Wakacyjny niezbędnik” – świetny e-book na lato w prezencie!

Upały nie odpuszczają, dlatego dla subskrybentów wPolityce.pl i tygodnika „Sieci” przygotowaliśmy gorący wakacyjny e-book. To aż 106 stron z mnóstwem do czytania nie tylko na urlopie.

Nasz „Wakacyjny niezbędnik” jest dla tych, którzy:

• lubią podróżować, bo dzięki propozycjom przyrodniczych wędrówek na wakacyjnym szlaku poznają m.in. wyjątkowe zwierzętach żyjące w Polsce albo zaplanują wycieczkę do najstarszego cisu, który ma 1300 lat, czy klasztoru, w którym mieszkają nietoperze;

• lubią gotować (i jeść!), bo wśród przepisów na letnie dania znajdą propozycje 10 przysmaków, którymi można zajadać się całe lato, m.in. przepisy na sałatki z bobu, czy sposoby na nietypowe przyrządzanie kalafiora albo słodkie owoce pod pierzynką;

• interesują się historią, bo przedstawiamy tu sylwetki wielkich i strasznych postaci historycznych: marszałka Piłsudskiego, z którym wywiad przeprowadził nasz dziennikarz Grzegorz Górny (to nie żart!), ale też diabłów XX wieku: Hitlera i Stalina. • Jak pobrać e-book? -

Subskrybenci wPolityce.pl i tygodnika „Sieci” znajdą „Wakacyjny niezbędnik” po zalogowaniu na swoim koncie czytelnika.

Wszyscy, którzy chcieliby otrzymać e-book w prezencie, mogą zamówić subskrypcję w promocyjnej cenie: tylko za 5,90 zł za pierwszy miesiąc albo 119,90 zł za rok.

Wraz z wykupieniem subskrypcji wPolityce.pl+Sieci czytelnicy zyskują mnóstwo korzyści. Oto pełna lista: • czytają wszystkie zamknięte artykuły na wPolityce.pl, również te w sekcji Premium+ (to ok. 1300 tekstów rocznie!),

• mają dostęp do e-wydania tygodnika „Sieci” wcześniej niż inni, bo już w niedzielę o 20:00 (to kolejne ok. 1700 tekstów rocznie),

• dostają gratis świetne e-booki Sieci Extra udostępniane TYLKO subskrybentom (w tym najnowszy „Wakacyjny niezbędnik”, ale także np. „Pyszne wakacje”, czy mnóstwo e-booków historycznych),

• korzystają z rabatu 50 proc. na każdą subskrypcję,

• otrzymują wybrane newslettery,

• mają dostęp do archiwum wydań tygodnika „Sieci” i magazynu „wSieci Historii” od 2015 roku (w formacie pdf),

• gdziekolwiek są, czytają rzetelne, patriotyczne teksty swoich ulubionych autorów,

• wspierają redakcję i wolne, konserwatywne, polskie media.

Dlatego warto zamówić subskrypcję już dziś.

Życzymy wspaniałych wakacji – oczywiście z naszym „Wakacyjnym niezbędnikiem”!