Prezydent Andrzej Duda na Barbórce w Turowie

W Kopalni Węgla Brunatnego Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE, przy dźwiękach górniczego hymnu, poczty sztandarowe wprowadziły brać górniczą oraz gości zaproszonych na uroczystą akademię z okazji Dnia Górnika.

Obchody barbórkowe w Turowie zaszczycił swoją obecnością Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. To pierwsza wizyta głowy państwa w tak ważnym dla górników Turowa dniu.

W akademii wzięli także udział władze rządowe i parlamentarzyści, na czele z Adamem Gawędą, wiceministrem aktywów państwowych, Marzeną Machałek, wiceministrem edukacji narodowej, Piotrem Dziadzio, sekretarzem stanu w ministerstwie środowiska, głównym geologiem kraju a także przedstawicielami związków zawodowych na czele z Piotrem Dudą, przewodniczącym komisji krajowej NSZZ Solidarność oraz Barbarą Popielarz, pierwszą wiceprzewodniczącą OPZZ. Wśród gości uroczystości nie zabrakło także przedstawicieli władz samorządowych, uczelni wyższych, duchowieństwa, służb mundurowych, spółek i instytucji współpracujących z kopalnią, a także władz Grupy Kapitałowej PGE na czele z Henrykiem Baranowskim, prezesem zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz Robertem Ostrowskim, prezesem zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Prezydent RP Andrzej Duda złożył kwiaty pod figurą św. Barbary, a podczas akademii uhonorował pracowników kopalni Krzyżami Zasługi. Pan Prezydent nadał pracownikom kopalni pięć Złotych i dwa Brązowe Krzyże Zasługi oraz 16 Złotych, 7 Srebrnych i dwa Brązowe Medale za Długoletnią Służbę.

Podczas uroczystości dyrekcja Kopalni Turów nadała honorowe odznaki Zasłużony Pracownik Turowa, które otrzymali Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Andrzej Kopertowski, wiceprezes zarządu PGE GiEK, Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność, wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność oraz Andrzej Użarowski, zastępca przewodniczącego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego PGE GiEK w Elektrowni Turów.

Kopalnia Węgla Brunatnego Turów to trzy pokolenia tradycji górniczej. Wasza praca to wielka, bardzo ważna i niełatwa służba, którą realizujecie dla Polski. Przyjmijcie wyrazy uznania i mojego wielkiego szacunku składanego w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dla całej Braci Górniczej. Obecnie dużo się mówi o przyszłości i rozwoju. W Elektrowni Turów budowany jest nowy blok energetyczny, bo Turów się rozwija i będzie się rozwijać, opierając się na węglu, który tutaj jest wydobywany, ale z uwzględnieniem najnowocześniejszych, niskoemisyjnych technologii. Mam nadzieję, że nikt nie wątpi w to, że wszyscy chcemy mieć jak najczystsze powietrze i że chcemy oszczędzać otaczające nas środowisko naturalne kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Dzisiaj Kopalnia i Elektrownia Turów zapewniają w ogromnym stopniu bezpieczeństwo energetyczne, i za to niezmiernie dziękuję. Chcę podkreślić wagę tego zadania i życzę Wam abyście wykonywali swoją pracę spokojnie, a my będziemy inwestowali w badania, rozwój i poszukiwanie nowych technologii. Tak, aby to nad czym Państwo pracujecie mogło być wykorzystywane nadal przez kolejne dziesięciolecia z uwzględnieniem zmian, które musimy wprowadzić w przemyśle i w naszym miksie energetycznym, ale też bazując na zasobach, którymi dysponujemy – mówił w swoim przemówieniu Andrzej Duda, Prezydent RP.