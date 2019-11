Cukierki z kokainą za pół miliona złotych na "Okęciu"

Ponad kilogram kokainy w cukierkach ujawnili mazowieccy funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w bagażu obywatelki Brazylii podróżującej do Polski - poinformowała Izba Administracji Skarbowej w Warszawie. Wartość kontrabandy oceniono na pół miliona złotych

We wtorkowym komunikacie podano, że funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wytypowali do kontroli z przejścia „Nic do zgłoszenia” w strefie przylotów Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie, jedną z podróżujących osób. Jak wyjaśniono, poddana weryfikacji 39-letnia Brazylijka zachowywała się nerwowo.

W bagażu rejestrowanym zatrzymanej kobiety nie znaleziono nic podejrzanego, ale sprawdzenie zawartości foliowej torby, którą miała ze sobą, przyniosła zaskakujący efekt. W reklamówce znajdowała się jedna paczka hermetycznie zapakowanych cukierków. Jak się okazało, nie były to zwyczajne cukierki, a ujawniony w nich biały proszek tylko przypominał cukier - czytamy w komunikacie administracji skarbowej.

Wstępne badanie wykazało, że kobieta przewoziła narkotyki, a dokładna analiza wykonana w Centralnym Laboratorium Celno-Skarbowym w Otwocku potwierdziła, że jest to kokaina. W 53 sztukach cukierków znajdował się narkotyk o łącznej wadze ponad jednego kilograma.

W komunikacie poinformowano, że podróżna została przeszukana i poddana testom „urynowym” na obecność narkotyków w ślinie i w moczu. Kobieta przyznała się do przemytu, jednak podczas przesłuchania w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ochota odmówiła składania wyjaśnień. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego trzymiesięcznego aresztu.

Sprawę prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota. O zatrzymaniu obywatelki Brazylii powiadomiona została ambasada tego kraju.

KAS przypomina, że za przemyt narkotyków przewidziana jest kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Zgodnie z danymi KAS, w latach 2017 - 2019 na terenie Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie (Terminal-Hala Przylotów) funkcjonariusze Działu Granicznego Realizacji IAS w Warszawie ujawnili przemyt: metodą wewnątrzustrojową - prawie 3 kg kokainy o wartości 1,5 miliona złotych; w bagażach podróżnych - 3,5 kg kokainy o wartości 1,75 miliona złotych oraz prawie 35 kg heroiny o wartości około 15 milionów złotych.

PAP, mw