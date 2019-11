MON: Trwa modernizacja marynarki wojennej

Proces modernizacji Marynarki Wojennej trwa. To ważne, by marynarze ramie w ramię z żołnierzami pozostałych rodzajów Sił Zbrojnych strzegli bezpieczeństwa naszej ojczyzny - powiedział w czwartek szef MON Mariusz Błaszczak na obchodach 101. rocznicy utworzenia Marynarki Wojennej.

Podczas obchodów nastąpiło pierwsze podniesienie bandery wojennej na ORP Ślązak. „Byliśmy przed chwilą świadkami ważnej, historycznej chwili. To ważne, by Marynarka Wojenna, która liczy sobie 101 lat rozwijała się. To ważne, by marynarze ramie w ramię z żołnierzami pozostałych rodzajów Sił Zbrojnych strzegli bezpieczeństwa naszej ojczyzny. I tak się dzieje” - powiedział minister obrony narodowej.

Wskazał, że podniesiona bandera na ORP Ślązak jest tego przykładem i zastrzegł, że to nie jest jedyne wydarzenie w ciągu ostatnich lat, które świadczy o tym, że proces modernizacji Marynarki Wojennej przebiega.

Możemy usłyszeć, że (przebiega - PAP) zbyt wolno. Słyszymy słowa krytyki. Ale ten proces postępuje. Były premier Donald Tusk ten okręt nazwał najdroższą motorówka na świecie, tak pogardliwie. Gdyby miał inną postawę, kiedy był szefem rządu to polska bandera, bandera Marynarki Wojennej zawisłaby na tym okręcie kilka laty wcześniej - stwierdził.

Proces modernizacji Marynarki Wojennej musi przebiegać, aby wszystkie zapóźnienia i błędy wypełniać, na to potrzeba czasu i budżetu - dodał. Podkreślił, że jako szef MON doprowadził do przyjęcia piętnastoletniej perspektywy budżetowej, która daje gwarancje modernizacji polskiej Marynarki Wojennej.

ORP Ślązak to polski okręt klasy korweta patrolowa. Jednostka, przekazana siłom zbrojnym 8 listopada, wchodzi w skład Dywizjonu Okrętów Bojowych 3. Flotylli Okrętów. Ślązak jest przeznaczony do zwalczanie celów nawodnych, powietrznych i zagrożeń asymetrycznych, patrolowania i ochrony torów podejściowych oraz morskich linii komunikacyjnych, eskorty i ochrony komercyjnych jednostek pływających. Jest także przystosowany do kontroli morskich szlaków jako element sił wielonarodowych, zwalczania piractwa i terroryzmu morskiego, współpracy z siłami specjalnymi w zabezpieczaniu ich działań oraz udziału w akcjach humanitarnych i ekologicznych.

