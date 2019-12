Emeryckie "trzynastki" pod okiem Senatu

We wtorek senackie komisje: rodziny, polityki senioralnej i społecznej oraz budżetu i finansów publicznych zajmą się ustawą umożliwiającą finansowanie tzw. trzynastych emerytur i rent socjalnych z Funduszu Solidarnościowego.

W połowie listopada Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Za ustawą głosowało 233 posłów PiS. Przeciw nowelizacji było 215 osób - wszyscy głosujący posłowie KO, Lewicy, KP PSL-Kukiz‘15, Konfederacji i poseł niezależny. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Sejm nie poparł wówczas wniosków KO i Lewicy o odrzucenie projektu w całości, a także wniosków mniejszości.

We wtorek ustawą mają się zająć senackie komisje. Posiedzenie komisji rodziny, polityki senioralnej i społecznej zaplanowano na godz. 11.00. Godzinę później zbierze się komisja budżetu i finansów publicznych.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki, który w połowie listopada spotkał się przedstawicielami środowisk osób z niepełnosprawnościami, zapowiadał, że do ustawy będą zgłoszone poprawki. Jak mówił, będą one dotyczyły m.in. większego zagwarantowania środków z funduszu na wsparcie osób niepełnosprawnych.

Niepełnosprawni twierdzą, że w jakimś sensie rząd ich o tym zapewniał, ale oni chcą sprecyzowania i utwardzenia zapisów tej ustawy - dodał.

Zgodnie z nowymi przepisami działający od 1 stycznia tego roku Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zmieni nazwę na Fundusz Solidarnościowy, a znajdujące się na nim pieniądze będą mogły być przeznaczane nie tylko na osoby niepełnosprawne, ale także na emerytów i rencistów. Ustawa przewiduje, że z pieniędzy Funduszu będą mogły być finansowane tzw. trzynaste emerytury wraz z kosztami ich obsługi, a także renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną.

Zgodnie z nowelizacją pieniądze na refundację tzw. trzynastych emerytur i rent z 2019 r., wypłaconych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, są kosztami Funduszu. Tym samym Fundusz przekaże do FUS pieniądze na refundację tego świadczenia. Minister finansów wpłaci do Funduszu Rezerwy Demograficznej pieniądze z budżetu państwa, zablokowane w części dotyczącej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Funduszowi z kolei zostanie udzielona pożyczka w kwocie do 9 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej (w złożonej w poniedziałek autopoprawce doprecyzowano, że pożyczka będzie nieoprocentowana).

Wskutek nowelizacji maksymalny limit wydatków w latach 2019-2028 zwiększyłby się z prawie 23,7 mln zł do 32,2 mln zł (z części 44 - zabezpieczenie społeczne).

Źródłem przychodów Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest przede wszystkim obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych - w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Pierwszy raz daninę najbogatsi podatnicy zapłacą w 2020 r. od dochodów uzyskanych w 2019 r.(PAP)

PAP (Autorka: Karolina Kropiwiec)/gr