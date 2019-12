NATO świętuje. A Rosja drwi z Sojuszu

NATO obchodzi jubileusz „w nienajlepszej formie”; jedność sojuszników „pęka w szwach” - ocenia we wtorek prasa w Rosji. Kładzie nacisk na spory w NATO, w tym finansowe. Dziennik „Kommiersant” uważa, że w Sojuszu „nikt nie wierzy” w zagrożenie ze strony Rosji.

Tematem rozpoczynającego się we wtorek jubileuszowego szczytu NATO będą „liczne kwestie sporne” - akcentuje „Niezawisimaja Gazieta”. Ocenia ona, że 70-lecie istnienia Sojusz Północnoatlantycki będzie obchodzić „w nienajlepszej formie” i podkreśla, że państwa członkowskie „nie przestrzegają podjętych wcześniej zobowiązań o przeznaczeniu co najmniej 2 proc. PKB na wydatki obronne”. Cytowany przez gazetę ekspert Aleksandr Tewdoj-Burmuli, wykładowca prestiżowej uczelni MGIMO zaznacza, że „wszelkie plany wzmocnienia NATO w Europie rozbijają się o kwestie finansowe”.

Jedność sojuszników w NATO „pęka w szwach jak nigdy wcześniej” - ocenia jeden z głównym moskiewskich dzienników, „Kommiersant”. Zdaniem gazety „główny cel, dla którego tworzono NATO pod koniec lat 40. ubiegłego wieku - odparcie zagrożenia najpierw +sowieckiego+, a potem +rosyjskiego+ - traci zarys”.

Dziennik określa jako „sensacyjne” słowa sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenbega o tym, że Sojusz „nie dostrzega bliskiego zagrożenia militarnego ze strony Rosji przeciw któremukolwiek krajowi” członkowskiemu. Słowa te są „potwierdzeniem” - pisze „Kommiersant” - że „idea zbiorowej obrony przed prawdopodobną agresją ze strony Moskwy staje się coraz bardziej rozmyta, przekształcając się w rytualne zaklęcie”.

Stoltenberg mówił, że Rosja inwestuje w swoje możliwości wojskowe, jednak „które z czołowych państw świata nie inwestuje w swoje możliwości wojskowe?” - pyta „Kommiersant” i dodaje: „wygląda na to, że +strategiczne wyzwanie+ wszyscy rzucają wszystkim”.

Oczywiście, +rosyjskie zagrożenie+ będzie nadal dla funkcjonariuszy NATO ważnym zwrotem” - prognozuje dziennik. Jednak - dodaje - „nikt już w nie wierzy w nie i w istocie nikogo ono nie pobudza”. Zdaniem „Kommiersanta” NATO „w swoim starym przywiązaniu do tematu rosyjskiego coraz bardziej przypomina cierpiącego na sklerozę starego dżentelmena, który przyszedł do kochanki i zapomniał, po co - i wygląda na to, że już sobie nie przypomni”.