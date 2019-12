Obajtek: To tworzenie multienergetycznego konsorcjum

Trzeba mieć wiele gałęzi i wiele filarów, żeby rozwijać energetykę - powiedział Daniel Obajtek, prezes i dyrektor generalny PKN Orlen

Bardzo mocno inwestujemy w narodowy cel wskaźnikowy, w produkcję biododatków do paliw. Inwestyjemy w nawozy, w bazę badawczo-rozwojową. Rozwój firmy nie tylko jest poprzez capexy ale także przez akwizycję - powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. - Przejęcie kapitałowe grupy LOTOS to wzmocnienie spółki. To stworzenie multienergetycznego koncernu. Dziś ogłosiliśmy wezwanie na 100 rpoc. Akcji grupy Energa. To następny etap budowania multienergetycznego koncernu. I to nie koniec. Poprzez akwizycje można bardziej rozwijać koncern. Musimy bardzo mocno inwestować by być konkurencyjnym na rynkach europejskich, gdzie większe koncerny mają takie fuzje już za sobą. Trzeba dywersyfikować, trzeba zwiększać działania - dodał prezes Orlenu.