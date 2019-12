MŚP dostaną 100 mln euro

Pekao Leasing pozyskało z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 100 mln euro na finansowanie inwestycji małych i średnich firm, które posłużą m.in. poprawie efektywności energetycznej i rozwojowi OZE. Oferta wspartego przez EBI konkurencyjnego leasingu trafi w znacznej części do firm zarządzanych lub należących do kobiet.

To już szósta umowa kredytowa podpisana przez Pekao Leasing - spółkę leasingową z grupy kapitałowej Banku Pekao S.A. - i EBI. Współpraca obu instytucji sięga 2005 roku, a wartość zawartych dotychczas umów kredytowych zbliża się do 0,5 mld euro. Kredyt zabezpieczony będzie gwarancją Banku Pekao.

Środki z EBI mogą być przeznaczone przez przedsiębiorstwa na finansowanie inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak np. wydatki na badania i rozwój. Całkowity koszt przedsięwzięcia nie powinien przekraczać 25 mln euro, a wsparcie EBI sięgnąć może 12,5 mln euro.

Warto podkreślić wsparcie przedsiębiorczości kobiet - w ramach nowej umowy Pekao Leasing przeznaczy co najmniej 20 procent kwoty kredytu z EBI na atrakcyjne finansowanie udzielane przedsiębiorstwom zarządzanym przez kobiety lub należące do kobiet – zauważa Bartosz Węsierski, członek zarządu Pekao Leasing odpowiadający za obszar finansów, operacji i IT.