Obajtek: To będzie bardzo duży proces inwestycyjny

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek szacuje koszt budowy morskich farm wiatrowych na 12-13 mld zł. „Przygotowujemy się do bardzo dużego procesu inwestycyjnego” - powiedział w we wtorek w TVP

W swoim projekcie inwestycyjnym mamy budowę farmy na Bałtyku. Oczywiście to już prace są, w pełni już je realizujemy. Jesteśmy po badaniu dna, ale i również badamy wietrzność, więc przygotowujemy się do bardzo dużego procesu inwestycyjnego, który pochłonie ok. 12-13 mld zł (…) m.in. dlatego jest nam potrzebna Energa - powiedział Obajtek.