Obajtek: Trump to koniec Zielonego Ładu

Były prezes Orlenu Daniel Obajtek twierdzi, że zmiana polityczna w Ameryce to „triumf zdrowego rozsądku w USA” i „cios w zielone europejskie szaleństwo”.

Zwycięstwo @realDonaldTrump to nie tylko triumf zdrowego rozsądku w USA. To również cios w zielone europejskie szaleństwo. Gdy nowo wybrany amerykański prezydent - zgodnie z zapowiedzią - obniży ceny ropy i gazu do obiecywanych poziomów, to Zielony Ład ostatecznie zatopi gospodarkę Europy - albo zostanie szybko zreformowany. To koniec ideologicznego zawyżania cen energii w Europie albo koniec europejskiego przemysłu - napisał Daniel Obajtek we wpisie na platformie X.

Trump: mamy więcej ropy niż Arania Saudyjska i Rosja

Przypomnijmy, że w trakcie dzisiejszego wystąpienia prezydent Donald Trump tylko raz mówił konkretnie o gospodarce, ale w znamienny sposób, kilkunastosekundowy fragment poświęcając amerykańskiej branży naftowej.

Będę chciał uczynić Amerykę znowu zdrową. (…) Zajmiemy się ropą, naszym płynnym złotem, mamy tego więcej niż Arabia Saudyjska, więcej niż Rosja. Nie ruszamy płynnego złota - powiedział Donald Trump.

Republikanie silnie wspierają branżę naftową

Kamala Harris i Donald Trump mają zupełnie odmienne opinie w kwestii przyszłości sektora naftowo-gazowego w USA. Administracja Joe Bidena postawiła m.in. na rozwój odnawialnych źródeł i wprowadziła ostre normy środowiskowe, gdy chodzi o wydobycie surowców oraz budowę terminali do eksportu LNG (gazu skroplonego), co praktycznie skutkowało zablokowaniem wydawania pozwoleń na nowe projekty. Z kolei Trump jest otwartym zwolennikiem zwiększenia eksploatacji złóż, uznając, że skoro to napędziło gospodarkę amerykańską przez ostatnie półtorej dekady, to nie należy wprowadzać ograniczeń. I zapewnił sobie silne wsparcie branży naftowej - napisał na wGospodarce.pl Agnieszka Łakoma.

