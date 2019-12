Włamania na konta pocztowe prokuratorów - haker zamilkł

Na utworzonym w grudniu koncie na Twitterze od 5 grudnia regularnie pojawiały się prywatne dane polskich prokuratorów. Do 11 grudnia haker opublikował ponad 100 postów. To rzekomo tylko garstka materiałów, które udało mu się przejąć. Mimo deklaracji opublikowania kolejnych, haker zamilkł.

Na początku haker publikował na Twitterze prywatne zdjęcia i filmy prokuratorów. Później posypały się bardziej wrażliwe dane osobowe: numery PESEL, adresy, fotografie dowodów osobistych i zeznań podatkowych. Obecnie na koncie przestępcy pojawiają się także zdjęcia dokumentów używanych w prokuraturze i fragmenty prywatnych e-maili.

Włamanie na prywatną skrzynkę potwierdził prokurator Krzysztof Parchimowicz, szef Stowarzyszenia Lex Super Omnia.

Niestety takie zdarzenie miało miejsce. Dotyczy prokuratorów z LSO, którzy są aktywni na Twitterze. Oczywiście zabezpieczamy się. Niemniej przestępstwo zostało już dokonane – oświadczył na Facebooku.

Haker groził, że jeżeli nie osiągnie porozumienia z prokuratorami, umieści w sieci paczkę ukradzionych plików. Ani razu nie wspomina jednak o okupie czy kwestii wynagrodzenia. Nie przedstawił żadnych żądań, poza prywatnym kontaktem od swoich ofiar. Haker zapewnia, że chce jedynie ukazać prawdę o środowisku prawniczym. Mimo deklaracji, ostatni wpis na koncie hakera pochodzi z 11 grudnia, co oznacza, że albo został złapany, doszedł z prokuratorami do porozumienia lub po prostu blefował…

I nie jestem żadnym trollem/ najemnikiem z MS. Nie reprezentuję żadnego frontu politycznego, ale fajnie jest posiąść wiedzę z jak zdemoralizowanym towarzystwem mam do czynienia – karierowicze i narcyzy kreujący się na mężów stanu. – komentuje na swoim Twitterze. Chociaż niektórzy prawnicy sugerują, że opublikowane materiały to efekt trojana Pegasus, to haker w jednym z swoich ostatnich wpisów się od tego odcina – (…) I niech nikt nie opowiada, że jesteście ofiarami Pegasusa, albo, że mam jakieś motywy polityczne. To moja prywatna sprawa i chcę ją załatwić w cywilizowany sposób.

Co dość zadziwiające haker posługuje się na Twitterze imieniem i nazwiskiem pierwszego polskiego patostreamera. Być może jest to tylko zbieg okoliczności. Anna Mierzyńska z redakcji Oko.press zauważyła także, że za pojedyncze reakcje pod tweetami odpowiada jedno, anonimowe konto istniejące od 2011 roku. Rozpowszechnia ono głównie treści radykalnie prawicowe, antyukraińskie i antysemickie. Trudno jednak powiedzieć, czy obydwa konta są ze sobą powiązane, czy jest to czysty przypadek.

chip.pl, twitter