PKO BP podsumował pierwszy miesiąc wprowadzenia kont mieszkaniowych

W pierwszym miesiącu od wprowadzenia produktu do oferty klienci PKO Banku Polskiego założyli ponad 900 Kont Mieszkaniowych - podał bank. Konto można zakładać od 10 sierpnia.

„Zainteresowanie Programem Pierwsze Mieszkanie utrzymuje się na wysokim poziomie. Widzimy to zarówno w liczbach wniosków o Bezpieczny kredyt 2 proc., jak i liczbie założonych Kont Mieszkaniowych. To pokazuje, że młodym ludziom szczególnie zależy na zakupie pierwszego domu lub mieszkania, ponieważ jest to dla nich gwarancja stabilności i bezpieczeństwa. […] Konto Mieszkaniowe to dobra propozycja dla osób, które chcą zacząć systematycznie oszczędzać na pierwszą własną nieruchomość lub na pierwszą nieruchomość dla swojego dziecka. Do tej pory średnia wpłata, jaką dokonali klienci na Konta Mieszkaniowe to 1,9 tys. zł” - powiedziała Katarzyna Dziwulska, dyrektor pionu Strategii i Transformacji Cyfrowej PKO BP.

Z Konta Mieszkaniowego mogą skorzystać osoby pomiędzy 13. a 45. rokiem życia. Aby w pełni wykorzystać rozwiązanie należy co miesiąc regularnie wpłacać od 500 do 2000 zł. Jeden miesiąc w roku klient może wykorzystać na „wakacje od oszczędzania” bez żadnych konsekwencji. Najważniejszymi korzyściami z prowadzenia Konta Mieszkaniowego jest możliwość otrzymania premii mieszkaniowej oraz zwolnienie odsetek z podatku dochodowego. Premia mieszkaniowa przysługuje po 3 latach prowadzenia konta. Jedna osoba może założyć jedno Konto Mieszkaniowe. Maksymalny okres prowadzenia rachunku to 10 lat. Prowadzenie Konta Mieszkaniowego jest bezpłatne, bank przygotował atrakcyjne oprocentowanie 5,35 proc. w skali roku, obowiązujące do 31 grudnia 2023 r.

Konto Mieszkaniowe, obok Bezpiecznego kredytu 2 proc., jest jednym z elementów Programu Pierwsze Mieszkanie.

Bank poinformował również, że od początku udostępnienia możliwości składania wniosków o Bezpieczny kredyt 2 proc. w PKO BP, w ciągu pierwszych dwóch miesięcy klienci złożyli prawie 17 tys. wniosków, z czego podpisano ponad 2 tys. umów kredytowych.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 431,45 mld zł na koniec 2022 r.

Czytaj także: Ile warte są nieruchomości mieszkaniowe w Polsce? Raport NBP

ISBnews/rb