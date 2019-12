Idą święta, a za nimi zadłużenie

Zdaniem 62% ankietowanych bankowców, ich klienci będą ubiegać się w bankach o kredyty na święta w wysokości co najmniej 3 000 zł.

Jednocześnie, w ocenie 56% pracowników banków, w okresie przedświątecznym zauważalny jest wzrost zainteresowania Polaków dodatkowymi źródłami finansowania, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich (ZBP), które znalazły się również w najnowszym wydaniu Raportu InfoKREDYT ZBP.

Co czwarty kredytobiorca w okresie przedświątecznym będzie zainteresowany pożyczką w wysokości od 3 000 do 4 000 zł. Niewiele mniej, bo 24% badanych uważa natomiast, że klienci w tym czasie zdecydują się na kredyt w wysokości ponad 5 000 zł. Rok temu wartości te wyniosły odpowiednio 19% (wzrost o 5 pkt proc.) oraz 29% (spadek o 5 pkt proc). Łącznie, kredytem powyżej 3 000 zł według bankowców zainteresowanych będzie prawie co trzeci klient, który zdecydował się na pożyczenie pieniędzy na święta, podano.

Już w pierwszych dniach grudnia w opinii 56% badanych widoczny jest wzrost zainteresowania kredytami konsumpcyjnymi. W 2019 r. 9% badanych ocenia, że wzrost zainteresowania klientów kredytami konsumpcyjnymi wyniesie 25% lub więcej. Według prawie jednej trzeciej bankowców (29%), wzrost ten może nawet osiągnąć poziom 25% Pozostali uczestnicy badania (62%) oceniają, że wzrost ten wyniesie od 10 do 20% - czytamy w komunikacie.

W ramach badania „Monitor Bankowy” ankietowani bankowcy ocenili również ogólną kondycję i możliwości rozwojowe sektora w Polsce. W ich opinii wskaźnik rynku kredytowego gospodarstw domowych, który jest oceną aktywności klientów na rynku kredytowym, już czwarty miesiąc z rzędu zaliczył znaczny spadek i wynosi obecnie 10 pkt. Licząc od maja 2019 roku, oznacza to spadek aż o 32 pkt, co może wskazywać na pogarszającą się sytuację na rynku kredytowym. Wskaźnik dla kredytów mieszkaniowych w tym samym okresie zmalał o 27 pkt, a w przypadku kredytów konsumpcyjnych zanotowano spadek aż o 40 pkt.

Biorąc pod uwagę fakt, że badania realizowane wśród bankowców wyprzedzają o kilka miesięcy zmiany zachodzące w gospodarce, listopadowy pomiar może wskazywać na zmianę cyklu i ograniczoną aktywność klientów na rynku kredytowym w 2020 roku - podsumowano.

PAP, KG