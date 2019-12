LINK4 i Bracia Collins kolorują marzenia

„Pokoloruj marzenia” to tytuł – współtworzonego z LINK4 – nowego projektu braci Collins. W pokazywanym na YouTube programie bracia pomagają rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Bracia Collins pomagają tak, jak umieją najlepiej. Remontują bohaterom samochody. Chodzi o to, by ich używanie było bezpieczne. LINK4, na czas naprawy, organizuje rodzinom auto zastępcze, a po wszystkim ubezpiecza nowo wyremontowany pojazd.

Projekt z braćmi Collins wypływa z naszej potrzeby pomagania. Od lat powtarzamy, że ubezpieczyciele są po to, by pomagać – wyjaśnia Patrycja Kotecka, dyrektor marketingu LINK4. – Nie bez powodu też zdecydowaliśmy się na współpracę z braćmi Collins. To niezwykle wrażliwi ludzie, dla których życie też przed laty nie było łaskawe – dodaje. Pomagamy nie pierwszy raz. Przez kilka sezonów byliśmy obecni w programie Polsatu „Nasz Nowy Dom”, gdzie współfinansowaliśmy remonty oraz ubezpieczaliśmy nieruchomości bohaterów. W LINK4 żywe jest przekonanie, że poza działalnością biznesową ważny jest aspekt społeczny. Właśnie dlatego angażujemy się w wybrane działania charytatywne. – mówi Joanna Talaśka, dyrektor komunikacji marketingowej LINK4.

Również dla braci Collins nie jest to pierwszy raz, gdy pomagają. Wynika to z ich osobistych doświadczeń.

Nie zawsze w naszym życiu było kolorowo. Często sami potrzebowaliśmy pomocy, choć rzadko ja otrzymywaliśmy i nie mieliśmy się do kogo zwrócić. Marzyło nam się, żeby ktoś pokolorował nam życie, choć w małym stopniu, czasem niestety znajdujemy się w tak trudnej sytuacji, ze te najbardziej podstawowe rzeczy są dla nas najważniejsze, najgorzej jest kiedy brakuje podstaw, to bardzo boli, ciężko wykonać jakieś ruchy i my to doskonale rozumiemy ponieważ znamy to z autopsji. – wyjaśnia Rafał Collins. Kiedy zaczęło nam się powodzić, zrozumieliśmy, że teraz czas zacząć spłacać szczęście jakie mieliśmy. Założyliśmy Fundację Braci Collins. Robimy co możemy jednak zdajemy sobie sprawę z tego, ze sami całego świata nie zbawimy. Pomagamy ludziom w trudnej sytuacji. – dodaje i przyznaje, że praca nad projektem to wielkie emocje. Kręciliśmy jeden odcinek z małżeństwem, które samo nie miało zbyt wiele, a mimo to bardzo pomagało innym ludziom, w jeszcze gorszej sytuacji niż oni. Przed publikacją odcinka na YouTube, dowiedzieliśmy się, że mąż bohaterki zmarł. – wyznaje Rafał Collins.

Program „Pokoloruj marzenia” emitowany jest na platformie YouTube. Premierowy film ma już ponad 160 tys. odsłon. Nowe odcinki ma swoją premierę w piątki o godz. 19:00 na kanale braci Collins. Dotychczas pokazano 5 z 8, przygotowanych we współpracy z LINK4, części. Jeszcze nie wiadomo czy powstanie druga seria, ale Rafał Collins prosi o zgłoszenia. - Na pewno bardzo byśmy chcieli kontynuować program w 2020r, ale czy tak będzie, to się okaże a jeśli tak to warto mieć już zgłoszenia od państwa na skrzynce. – mówi.

Bracia Collins zyskali popularność w Wielkiej Brytanii, gdzie ich youtube’owy projekt „Fast, Furious and Funny” wygenerował ponad 8 milionów odsłon. Wtedy też rozpoczęli swoje pierwsze działania charytatywne. W Polsce Rafał i Grzegorz Collins znani są z autorskiego programu telewizyjnego „Odjazdowe bryki Braci Collins”, emitowanego w TVN Turbo. Fundacja Braci Collins prowadzi obecnie akcję, w której można wylicytować kolację ze znaną osobą.