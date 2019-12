Gorący rok w branży bukmacherskiej

Miniony rok w branży bukmacherskiej upłynął pod znakiem debiutów nowych legalnych podmiotów, oferujących możliwość zawierania zakładów wzajemnych.

Rzeczkowski dodał, że konkurencja wyraźnie się zwiększa, co wymaga zmiany.

Każdy kolejny rok jest w Polsce lepszy dla fanów zakładów bukmacherskich. Wymusza to zwiększająca się konkurencja. Różnice między firmami oferującymi zakłady wyłącznie w Polsce a międzynarodowymi operatorami się zacierają. Nasze punkty zmieniają się diametralnie, a strona internetowa przeszła całkowitą rewolucję. Oferujemy obecnie produkt na zupełnie innym poziomie niż jeszcze kilka miesięcy temu. Oczywiście niesie to za sobą konieczność adaptacji klientów do tych zmian, co czasem nie jest proste - stwierdził.